Российские авиакомпании разбирают самолеты на запчасти из-за санкций, – СМИ

По информации журналистов, в РФ планируют использовать некоторые авиалайнеры для запасных частей. Это поможет отремонтировать другие самолеты иностранного производства, чтобы они смогли летать хотя бы до 2025 года.

Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти. Это позволит россиянам отремонтировать другие самолеты иностранного производства, детали к которым они не могут получить из-за санкций. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника в авиаотрасли.

Антироссийские санкции не позволяют авиакомпаниям в стране-агрессоре получить необходимые детали из других стран, равно как и отправить свои самолеты для технического обслуживания за рубеж.

Как уточняют журналисты, на такие меры вынуждена пойти даже государственная компания "Аэрофлот".

Соответствующую рекомендацию российское правительство дало авиабизнесу еще в июне. В Кремле посчитали, что это даст возможность держать самолеты в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время "Аэрофлот" разбирает на детали как минимум два самолета – Sukhoi Superjet 100 и практически новый Airbus A350.

В агентстве уточнили, что большая часть авиапарка РФ состоит из пассажирских самолетов зарубежного производства. Однако Sukhoi Superjet российской сборки также сильно зависят от иностранных запчастей. Так, с одного Superjet уже сняли двигатель, чтобы позволить другому лайнеру продолжить полеты.

В распоряжении российского правительства также указано, что по состоянию на апрель 2022 года доля воздушных судов иностранного производства в парке пассажирских самолетов РФ составляла 67,1%. На них приходится 95% пассажирооборота.

В то же время, трафик "Аэрофлота", когда-то входившего в число ведущих авиакомпаний мира, во втором квартале этого года из-за санкций упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как считает источник Reuters, представляющий западную авиационную промышленность, полное уничтожение базирующихся в России самолетов является "лишь вопросом времени".

Напомним, компания по производству самолетов Boeing не намерена продавать лайнеры России из-за санкций. Вице-президент компании по коммерческому маркетингу Даррен Халст сообщил, что российский рынок не является целевым для Boeing на данный момент.

В начале марта компания Boeing Co сообщила, что приостанавливает поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний.