Російські авіакомпанії розбирають літаки на запчастини через санкції, – ЗМІ

За інформацією журналістів, у РФ планують використовувати деякі авіалайнери для запасних частин. Це допоможе відремонтувати інші літаки іноземного виробництва, щоб вони змогли літати хоч би до 2025 року.

Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини. Це дозволить росіянам відремонтувати інші літаки іноземного виробництва, деталі яких вони не можуть отримати через санкції. Про це пише агентство Reuters з посиланням на чотири анонімні джерела в авіагалузі.

Антиросійські санкції не дозволяють авіакомпаніям у країні-агресорі отримати необхідні деталі з інших країн, так само як і надіслати свої літаки для технічного обслуговування за кордон.

Як уточнюють журналісти, на такі заходи змушена вдатися навіть державна компанія "Аерофлот".

Відповідну рекомендацію російський уряд дав авіабізнесу ще у червні. У Кремлі вважали, що це дасть змогу тримати літаки у робочому стані як мінімум до 2025 року.

Як повідомило джерело, знайоме із ситуацією, нині "Аерофлот" розбирає на деталі як мінімум два літаки — Sukhoi Superjet 100 і практично новий Airbus A350.

В агентстві уточнили, що більшість авіапарку РФ складається з пасажирських літаків закордонного виробництва. Однак Sukhoi Superjet російського складання також сильно залежать від іноземних запчастин. Так, з одного Superjet вже зняли двигун, щоби дозволити іншому лайнеру продовжити польоти.

У розпорядженні російського уряду також зазначено, що станом на квітень 2022 частка повітряних суден іноземного виробництва в парку пасажирських літаків РФ становила 67,1%. На них припадає 95% пасажирообігу.

Водночас трафік "Аерофлоту", який колись входив до числа провідних авіакомпаній світу, у другому кварталі цього року через санкції впав на 22% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Як вважає джерело Reuters, що представляє західну авіаційну промисловість, повне знищення літаків, що базуються в Росії, є "тільки питанням часу".

Нагадаємо, компанія з виробництва літаків Boeing не має наміру продавати лайнери Росії через санкції. Віцепрезидент компанії з комерційного маркетингу Даррен Халст повідомив, що російський ринок не є цільовим для Boeing станом на зараз.

На початку березня компанія Boeing Co повідомила, що припиняє постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для російських авіакомпаній.