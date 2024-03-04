С чем носить блестящую юбку весной 2024 (фото)

Один из трендов 2024 года — акцентные юбки. Лелетки, перья, бахрома — все, что мы привыкли надевать только на праздники, можно и нужно носить каждый день, заряжаясь таким нужным дофамином.

Чтобы быть в тренде этой весной стилисты рекомендуют выбрать юбку с металлическим или пайетковым эффектом. Этот стиль очень популярен в этом сезоне и придаст образу блеска и шарма. Помните, важно подобрать подходящий топ или блузку, которая подчеркнет вашу юбку и сделает образ стильным и модным. Стилист Анастасия Мальцева рассказала, как снизить градус праздничности и превратить блестящую юбку в ежедневную.

Блестящая юбка и трикотажный верх

Блестящая юбка и трикотажный верх — очень стильное сочетание для вечернего образа. Такая комбинация материалов может придать вашему виду элегантности и оригинальности. Носите это образ с высокими каблуками и аксессуарами для создания удивительного эффекта.

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Блестящая юбка с денимом

Блестящая юбка с денимом может выглядеть очень стильной и элегантной. Такой вариант может выглядеть очень модно и будет привлекать внимание к вашему образу.

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Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Блестящая юбка с базовым верхом

Этот вариант будет выглядеть очень стильно и элегантно. Это классический образ, который подчеркнет вашу женственность и изысканность. Такой комплект подойдет как для офисного образа, так и для вечеринки. Не забудьте добавить стильные аксессуары для завершения вашего образа!

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Блестящая юбка с офисным стилем

Блестящая юбка с пиджаком или жилеткой может создать впечатление делового, но в то же время стильного и женственного образа. Такой выбор одежды может подчеркнуть ваш профессионализм и уверенность. Важно помнить о правильной гармонии цветов и фасонов, чтобы создать эффективный образ.

Фото: https://www.instagram.com/nastasiamaltseva/?g=5

Блестящая юбка со спортивным стилем

Блестящая юбка со спортивной кофтой будет выглядеть очень стильно и элегантно! Если юбка блестящая, то это может придать образу дополнительного сияния и изысканности. С батником это создаст интересный контраст и дополнительный акцент в вашем наряде. В целом, такой образ может быть очень привлекательным и модным.

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