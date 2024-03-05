Тейлор Свифт оказалась родственницей легендарной поэтессы

Певица отмечает, что обязана талантом к стихам своей "прабабушке Эмили". О ней она вспомнила в одном из публичных выступлений.

34-летняя американская певица Тейлор Свифт, известная своими проникновенными текстами, оказалась потомком культовой американской поэтессы Эмили Дикинсон, сообщает Today. Она приходится ей кузиной в шестом поколении.

Дикинсон, умершая в 1886 году, прославилась своим отходом от литературных условностей и вызовом общественным нормам.

"Свифт и Дикинсон происходят от английского иммигранта XVII века (девятого прадеда Свифт и шестого прадеда Дикинсон, который был одним из первых поселенцев в Виндзоре, штат Коннектикут. Предки Тейлор Свифт оставались в Коннектикуте в течение шести поколений, пока ее часть семьи в конечном итоге не поселилась на северо-западе Пенсильвании, где они породнились с членами семьи Свифт", – пишет издание со ссылкой на данные генеалогической сети Ancestry.

Эмили Дикинсон Фото: Getty

Ранее Тейлор упоминала поэтессу в благодарственной речи после получения награды "Автор песен-исполнитель десятилетия" от Международной ассоциации авторов песен в Нэшвилле в 2022 году. По ее словам, один из секретов ее процесса написания песен заключался в сортировке текстов на три "дурацкие" тематические категории — с ласковым названием "Quill Lyrics", "Lyrics Fountain Pen" и "Litter Gel Pen Lyrics".

Углубившись в группу Quill Lyrics, поп-звезда сказала, что она напоминает "устаревшие" слова и фразы.

"Если мои тексты звучат как письмо, написанное прабабушкой Эмили Дикинсон во время шитья кружевной занавески, то это я пишу в жанре Quill", — язвительно заметила она.

Возвращаясь к Эмили Дикинсон, отметим, что слава к ней пришла только после ее смерти. Разбирая вещи покойной, ее родственники нашли архив – много тетрадей и листов, где содержалось около 1800 стихов. Публикация всех этих материалов, начавшаяся после ее смерти, длилась около ста лет. При жизни Эмили было опубликовано всего шесть стихов (без авторства), которые, впрочем, никого не заинтересовали. Все они прошли суровую редактуру, и от их первоначального вида мало что осталось.

Ранее Фокус писал, что PETA раскритиковала Тейлор Свифт и ее бойфренда Трэвиса Келси за посещение зоопарка в Сиднее.