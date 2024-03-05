Израиль исключил текст о нападении ХАМАСа из своей песни для Евровидения

Текст песни "Октябрьский дождь" от Эден Голан будет изменен после того, как руководители песенного конкурса предупредили, что изначальный текст был "слишком политическим". Израиль был возмущен претензиями.

Израиль исключил текст о нападении ХАМАСа из своей песни на Евровидении после того, как руководители песенного конкурса предупредили, что песня "Октябрьский дождь" слишком политическая. Эден Голан пела о теракте 7 октября 2023 года, когда ХАМАС вторгся на территорию Израиля и совершил нападение на кибуцы и музыкальный фестиваль "Нова", который прохлдил в пустыне. Об этом пишет Daily Mail.

Евровидение, которое в этом году пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме, позиционирует себя как неполитическое мероприятие и может дисквалифицировать участников, которые, как считается, нарушили это правило.

Но потенциальная песня Израиля "Октябрьский дождь", исполненная Эден Голан, предположительно ссылается на жертв нападения ХАМАСа на юг Израиля 7 октября и предположительно нарушает правила беспристрастности конкурса.

Национальная телекомпания Израиля Kan, которой поручено выбрать песню своей страны, заявила сегодня, что Израиль согласился пересмотреть тексты.

Согласно тексту песни, просочившемуся в СМИ и позже подтвержденному СМИ, в ней были строки "Там не осталось воздуха, чтобы дышать" и "Они все были хорошими детьми, каждый из них" — очевидные намеки на людей, которые прятались в бункерах от террористов ХАМАСа. Те устроили серию убийств и похищений людей на музыкальном фестивале "Нова" под открытым небом и в других местах, что спровоцировало войну в секторе Газа.

"Танцы в буре / Нам нечего скрывать / Отвези меня домой и оставь мир позади / И я обещаю, что это никогда больше не повторится / Я все еще мокрый от этого октябрьского дождя / Октябрьского дождя", — поет Голан.

В песне также есть строки со словами "цветы" – так в военном коде обозначают погибших на войне солдат.

Национальная телекомпания Израиля Kan заявила, что попросила авторов "Октябрьского дождя" и финалиста, занявшего второе место, с песней "Dance Forever" пересмотреть свои тексты, сохранив при этом свою творческую свободу. Затем он официально выберет песню для отправки в комитет Евровидения.

Израильская телекомпания заявила, что согласилась внести изменения по просьбе президента страны Исаака Герцога.

"Президент подчеркнул, что именно сейчас, когда те, кто нас ненавидит, стремятся отодвинуть и бойкотировать Государство Израиль на каждом этапе, Израиль должен звучать свой голос с гордостью и высоко поднятой головой и поднимать свой флаг на каждом мировом форуме. Особенно в этом году", — заявили в телекомпании.

Высокопоставленные израильские чиновники и общественные деятели ранее заявляли, что любая попытка наказать балладу будет "скандальной". Министр культуры Израиля Мики Зохар в социальных сетях пожаловался на сообщения об усилении проверки материалов Израиля.

Эден Голан Фото: Walla!

Израильско-британский иллюзионист Ури Геллер также прокомментировал ситуацию, сказав: "Ради всего святого, победившая в 2022 году песня Украины была посвящена стойкости украинского народа, так в чем же проблема? Это явно другое правило, потому что это Израиль".

Напомним, ранее Фокус писал о певице Эден Голан, которая будет представлять Израиль на конкурсе "Евровидение".

А Исландию может представлять палестинец. Башара Мурада называют "палестинской Леди Гагой" и он представил песню "Дикий Запад".