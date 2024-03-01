Евровидение 2024 не вне политики: Исландию может представлять палестинец

Палестинский поп-певец Башар Мурад надеется представить Исландию на конкурсе песни "Евровидение" в мае. При этом конкурс позиционирует себя как "неполитическое мероприятие".

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Певец Башар Мурад, которого называют "Палестинской Леди Гагой", чьи песни включают "Интифаду на танцполе", может представлять Исландию на Евровидении, что создает политическую головную боль для организаторов. Ранее скандал вызвала песня израильской певицы Эден Голан "October Rain" о резне 7 октября. Об этом пишет Daily Mail.

"Евровидение", которое привлекает миллионы телезрителей, позиционирует себя как неполитическое мероприятие и может дисквалифицировать тех, кто, по его мнению, нарушает это правило.

Однако мужчина, которого прозвали "Палестинской Леди Гагой", чьи песни включают "Интифаду на танцполе", может стать головной болью для организаторов мероприятия.

Член Европейского вещательного союза (EBU) заявил израильскому чиновнику, что песня участницы Эден Голан "нарушает правила беспристрастности", так как посвящена резне 7 октября.

Теперь Исландию может представить уроженец палестины Башар Мурад.

Клип Башара Мурада

В этом году конкурс пройдет с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме на фоне протестов и бойкотов из-за продолжающейся войны в Газе, спровоцированной нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.

Организаторы конкурса песни "Евровидение" сопротивлялись призывам исключить Израиль из конкурса, но заявили на прошлой неделе, что внимательно изучают заявку этой страны.

Исландия выберет своего участника в субботу, а Мурад будет участвовать в национальном финале с песней, написанной в соавторстве с Эйнаром Стефанссоном из исландской группы Hatari, известной тем, что подняла баннер с изображением палестинских флагов во время Евровидения 2019 года.

31-летний Мурад имеет такие хиты, как "Интифада на танцполе", и стремится представить Исландию своей песней "Дикий Запад", в которой рассказывается о стремлении артиста к свободе.

Однако его музыкальное видео предполагает, что оно может создать проблему для организаторов Евровидения, поскольку оно наполнено символами палестинского сопротивления.

"Я хотел проиллюстрировать, через сколько препятствий нам, палестинцам, приходится пройти, чтобы быть услышанными", — сказал Мурад информационному агентству Reuters в интервью.

Согласно правилам Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс, вещательные компании-члены EBU выбирают участников, которые будут представлять свои страны со всей Европы и за ее пределами.

Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Эден Голан Фото: Walla!

Певцы любой национальности могут участвовать во внутренней квалификации Исландии, если они споют свою песню в первом полуфинале на исландском языке.

Мурад, который родился и живет в Иерусалиме, сказал, что выучить эту песню на исландском языке было сложно, но он заметил некоторое сходство с арабским языком.

Когда его спросили, хочет ли Мурад, чтобы Израиль принял участие в конкурсе, он ответил: "Конечно, я не хочу, чтобы там был мой оккупант. Но моя главная цель сейчас — впервые в истории вынести голос палестинцев на главную сцену".

Ежегодный конкурс четыре раза выигрывал Израиль, где он популярен и часто рассматривается как барометр международного положения страны.

Напомним, Эден Голан посоветовали изменить текст песни, представленной на конкурс этого года, иначе она рискует быть дисквалифицированной.

Министр культуры Израиля Мики Зохар в социальных сетях пожаловался на давление.

Спорная цензура, о которой сообщил израильский новостной сайт Walla!, возникла после того, как рэп-песня, призывающая к убийству британской певицы Дуа Липы и американской модели Беллы Хадид, возглавила израильские чарты. Провоенную песню раскритиковали за то, что она сообщила пропалестинским знаменитостям, что они заслуживают "возмездия".