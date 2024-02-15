"Получит по заслугам": израильские рэперы спели про Беллу Хадид в скандальном треке

Музыканты Несс и Стилла выпустили трек, в котором обещают Дуа Липе, Белле Хадил и Миа Халифе, что они "получат по заслугам". Ранее эти знаменитости призывали прекратить операцию в Газе, начавшуюся после атаки ХАМАС на Израиль.

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Израильские рэперы Несс и Стилла выпустили трек, который уже стал популярен среди солдат ЦАХАЛ, но также вызвал бурную реакцию в соцсетях. Музыканты записали трек под названием Harbu Darbu, что на арабском сленге из Сирии значит "война и насилие", а также "хаос", или "буря". В тексте говорится, что "каждая собака получает по заслугам". Затем рэперы перечисляют лидеров ХАМАС, а потом Беллу Хадид, Дуа Липу и ливанскую порнозвезду Мию Халифу, которые выступали против военной операции в Газе. Завершается песня обещанием, что все подразделения ЦАХАЛа придут, "чтобы обрушить бурю на их головы". Об этом пишет Business Insider.

Израильский хип-хоп дуэт Ness and Stilla выпустил песню через пять недель после террористической атаки ХАМАС на Израиль, в результате которой погибло более 1200 человек.

Трек Harbu Darbu рэперов Несс и Стиллы

Трек быстро набрал популярность, заняв первое место в израильском чарте Mako.

Несс и Стилла заявили израильским СМИ, что написали песню, чтобы направить в Израиль праведный гнев, а не печаль и горе.

Один из роликов

Песня стала популярна в TikTok, а также набрала более 18 миллионов просмотров.

Текст песни поддерживают ЦАХАЛ и политику Израиля, направленную на уничтожение ХАМАС.

В одной из строк говорится: "Мы собрали против вас всю армию и клянемся, что прощения не будет", также в тексте песни говорится, что имена израильских детей, убитых 7 октября 2023 года, будут написаны на снарядах, которые "полетят в Газу". В треке ХАМАС и его сторонников называют "детьми Амалика", древнего племени, которое пыталось уничтожить израильтян. "Налево, направо, налево, впечатляет, как вся страна облачилась в форму от Галилеи до Эйлата… Мы навели на вас всю армию, и клянусь, прощения не будет", — поется в песне. В треке перечисляются различные боевые подразделения и звучат слова: "Все, кто планировал, все, кто поддерживал, все, кто осуществлял, все, кто убивал, каждый негодяй в конце концов получит свое наказание".

Песня завершается перечислением лидеров ХАМАС и Хезболлы, которые заслуживают возмездия, а именами также Беллы Хадид, Дуа Липы и Мии Халифы — знаменитостей, которые высказались против действий Израиля.

"Каждая собака получит по заслугам", — говорится в песне.

Миа Халифа, ливано-американская порноактриса, ранее публично выражала свои антиизраильские взгляды, и призывала боевиков ХАМАС "фиксировать разворачивающиеся события в горизонтальном высококачественном видео 4K", потеряла контракт с Playboy.

Миа Халифа Фото: @miakhalifa

Она отреагировала на песню, написав: "Эта песня, призывающая ЦАХАЛ убить меня, Беллу и Дуа, уже слишком военная. Они даже не могут призывать к геноциду в своей собственной культуре, им пришлось что-то колонизировать, чтобы донести это".

Дуа Липа ранее призывала прекратить огонь в Газе в продолжающейся войне между ЦАХАЛ и ХАМАС и писала, что "посылает любовь палестинским и еврейским общинам по всему миру, которые несут это бремя тяжелее, чем большинство других".

Дуа Липа Фото: Instagram @dualipa

Бела Хадид, палестинка по отцу, долго отмалчивалась, но потом извинилась перед подписчиками и написала, что независимо от истории страны, осуждает "террористические атаки на любых мирных жителей, где бы то ни было". Ее сестра Джиджи выступила в защиту Палестины, но осудила ХАМАС.

Белла и Джиджи Хадид с отцом Фото: Getty Images

Сам дуэт признался, что они счастливы, что песня вызвала реакцию во всем мире.

Израильский музыкальный промоутер Гилель Вакс в беседе с национальной газетой The Jerusulam Post сказал: "Существует давняя традиция создания какой-то культовой песни, родившейся во время войны, которая становится песней, отождествляемой с этой войной". По его мнению, этой песней могла бы стать Harbu Darbu.

Напомним, ранее стало известно, что самому юному заложнику ХАМАС исполнился один год. Кфира Бибаса вместе с братом и матерью похитили из кибуца Нир Оз. Позже ХАМАС заявил, что малыши и их родители мертвы, но никаких доказательств не предоставили.