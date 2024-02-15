"Отримає по заслугах": ізраїльські репери заспівали про Беллу Хадід у скандальному треку

Музиканти Несс і Стілла випустили трек, у якому обіцяють Дуа Ліпі, Беллі Хаділ і Міа Халіфі, що вони "отримають по заслугах". Раніше ці знаменитості закликали припинити операцію в Газі, що почалася після атаки ХАМАС на Ізраїль.

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Ізраїльські репери Несс і Стілла випустили трек, який уже став популярним серед солдатів ЦАХАЛ, але також викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Музиканти записали трек під назвою Harbu Darbu, що арабським сленгом із Сирії означає "війна і насильство", а також "хаос", або "буря". У тексті йдеться, що "кожна собака отримує по заслугах". Потім репери перераховують лідерів ХАМАС, а потім Беллу Хадід, Дуа Ліпу і ліванську порнозірку Мію Халіфу, які виступали проти військової операції в Газі. Завершується пісня обіцянкою, що всі підрозділи ЦАХАЛу прийдуть, "щоб обрушити бурю на їхні голови". Про це пише Business Insider.

Ізраїльський хіп-хоп дует Ness and Stilla випустив пісню через п'ять тижнів після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль, унаслідок якої загинуло понад 1200 осіб.

Трек Harbu Darbu реперів Несс і Стілли

Трек швидко набрав популярність, посівши перше місце в ізраїльському чарті Mako.

Несс і Стілла заявили ізраїльським ЗМІ, що написали пісню, щоб спрямувати в Ізраїль праведний гнів, а не печаль і горе.

Один із роликів

Пісня стала популярною в TikTok, а також набрала понад 18 мільйонів переглядів.

Текст пісні підтримують ЦАХАЛ і політику Ізраїлю, спрямовану на знищення ХАМАС.

В одному з рядків ідеться: "Ми зібрали проти вас усю армію і присягаємося, що прощення не буде", також у тексті пісні йдеться про те, що імена ізраїльських дітей, убитих 7 жовтня 2023 року, буде написано на снарядах, які "полетять у Газу". У треку ХАМАС і його прихильників називають "дітьми Амаліка", стародавнього племені, яке намагалося знищити ізраїльтян. "Ліворуч, праворуч, ліворуч, вражає, як уся країна вбралася у форму від Галілеї до Ейлата... Ми навели на вас усю армію, і присягаюся, прощення не буде", — співається в пісні. У треку перераховуються різні бойові підрозділи і звучать слова: "Усі, хто планував, усі, хто підтримував, усі, хто здійснював, усі, хто вбивав, кожен негідник врешті-решт отримає своє покарання".

Пісня завершується перерахуванням лідерів ХАМАС і Хезболли, які заслуговують на відплату, а також іменами також Белли Хадід, Дуа Ліпи і Мії Халіфи — знаменитостей, які висловилися проти дій Ізраїлю.

"Кожна собака отримає по заслугах", — ідеться в пісні.

Міа Халіфа, лівано-американська порноактриса, яка раніше публічно висловлювала свої антиізраїльські погляди і закликала бойовиків ХАМАС "фіксувати події, що розгортаються, в горизонтальному високоякісному відео 4K", втратила контракт із Playboy.

Міа Халіфа Фото: @miakhalifa

Вона відреагувала на пісню, написавши: "Ця пісня, що закликає ЦАХАЛ вбити мене, Беллу і Дуа, вже занадто військова. Вони навіть не можуть закликати до геноциду у своїй власній культурі, їм довелося щось колонізувати, щоб донести це".

Дуа Ліпа раніше закликала припинити вогонь у Газі в триваючій війні між ЦАХАЛ і ХАМАС і писала, що "посилає любов палестинським і єврейським громадам по всьому світу, які несуть цей тягар важче, ніж більшість інших".

Дуа Ліпа Фото: Instagram @dualipa

Бела Хадід, палестинка за батьком, довго відмовчувалася, але потім вибачилася перед передплатниками і написала, що незалежно від історії країни, засуджує "терористичні атаки на будь-яких мирних мешканців, хоч де б то не було". Її сестра Джіджі виступила на захист Палестини, але засудила ХАМАС.

Белла і Джіджі Хадід із батьком Фото: Getty Images

Сам дует зізнався, що вони щасливі, що пісня викликала реакцію в усьому світі.

Ізраїльський музичний промоутер Гілель Вакс у бесіді з національною газетою The Jerusulam Post сказав: "Існує давня традиція створення якоїсь культової пісні, народженої під час війни, яка стає піснею, що ототожнюється з цією війною". На його думку, цією піснею могла б стати Harbu Darbu.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наймолодшому заручнику ХАМАС виповнився один рік. Кфіра Бібаса разом із братом і матір'ю викрали з кібуца Нір Оз. Пізніше ХАМАС заявив, що малюки та їхні батьки мертві, але жодних доказів не надали.