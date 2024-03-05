Бывшая жена создателя "Теории большого взрыва" раскрыла настоящую причину их развода
Когда пара поженилась, Ариэль убеждала, что 33-летняя разница в возрасте совершенно не влияет на их отношения. Однако спустя время она пришла к другому выводу.
38-летняя блогер Ариэль Лорри, бывшая жена создателя "Теории большого взрыва" Чака Лорри, за которой в Instagram следят свыше 400 тысяч человек, в своем подкасте The Blonde Files призналась, что 33-летняя разница в возрасте с мужчиной сыграла главную роль в их разрыве.
"Я думаю, что когда вы посмотрите на мои отношения, вы увидите очень очевидную вещь, которая была фундаментальной разницей, которая была у него и у меня. По сути, мы находились в совершенно разных местах нашей жизни из-за нашего возраста", — продолжила она, говоря о своем 71-летнем экс-супруге.
Комментируя пункт в соглашении о разводе, касающийся уважения достоинства, Ариэль отметила:
"Если кто-то слушает это с юридической стороны, я ничего не раскрываю – вы можете посмотреть на нашу фотографию и увидеть различия! Ничего личного я не разглашаю. Любой может понять, что отношения с большой разницей в возрасте — это то, над чем действительно нужно работать, и это может создать своего рода пропасть, и вам нужно действительно работать, чтобы преодолеть эту пропасть. В конечном счете, я думаю, что мы были просто в двух разных местах в нашей жизни. Ничего скандального, ничего гнусного не происходило. Я не видела ни одной правильной теории", — продолжила она, добавив, что в конце концов все, что делалось для сохранения брака, не сработало.
Говоря о финансовой стороне развода, Лорри сказала, что распространенная СМИ информация об этом "была неточной". По ее словам, она получила все, что хотела.
По данным TMZ, телевизионный магнат Чак, известный в Голливуде как "Король ситкомов", согласился выплатить 5 миллионов долларов в качестве компенсации за развод. Создатель сериалов "Два с половиной человека", "Теория большого взрыва" и "Молодой Шелдон" также получил право опеки над общей собакой Харви.
Чак и Ариэль познакомились через общих друзей в 2014 году, а уже в 2015-м начали встречаться. Пара связала себя узами брака через три года. Тогда молодожены убеждали общественность, что огромная разница в возрасте их совершенно не смущает.
В июле 2022 года выяснилось, что Чак подал на развод с Ариэль после более чем трех лет брака, сославшись на непримиримые разногласия. На короткое время они помирились, но уже окончательно рассталась в конце прошлого года и подтвердила свой развод в начале февраля 2024 года.
Ранее Фокус писал, что Шер рассказала, как разница в возрасте мешает ее отношениям.