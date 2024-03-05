Не только черный: какой цвет волос старит женщин (фото)

Весна уже начинает набирать обороты, а это значит, что пришел сезон перемен, новых причесок и цвета волос. Почему-то именно весной у женщин просыпается желание экспериментировать со своей внешностью и становиться ярче и увереннее в себе.

Именно поэтому многие женщины склоняются не просто изменить прическу, но и кардинально изменить цвет волос. Конечно при изменении имиджа лучше консультироваться со специалистами, чтобы удачно подобрать новый образ. Однако, если все же желание перемен сильнее мнения любого вам стоит знать, какие оттенки цвета могут изменить вашу внешность и состарить вас за пару часов. Какие оттенки способны добавить женщине возраста, рассказала колорист Ира Моравская.

Фото: https://th.bing.com/

Черный с синим пигментом

Прежде всего отказаться стоит от черного, особенно того, что с синим пигментом. Ни одну женщину еще такой оттенок не освежил. Черный цвет с синим пигментом добавляет возраста, поскольку подчеркивает любые признаки седины или морщинистые линии на лице.

Фото: https://th.bing.com/

Холодные оттенки

Если вы обладательница длинных пористых волос, тогда не стоит выбирать холодные оттенки потому, что на ваших волосах они будут выглядеть матово и без блеска. Поэтому вполне возможно, что холодный оттенок краски на вьющихся волосах будет делать вас старше. Цвет может выглядеть не естественно, или не гармонировать с тоном кожи, что также может добавлять несколько лишних лет.

Также колорист рекомендует не использовать оттенки цвета Баклажан и Вишня. По ее словам, они не подходят молодым очаровательным леди.

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Фото: https://i.pinimg.com/ та https://i.pinimg.com/

Баклажан

Баклажанный цвет волос может выглядеть стильно и элегантно, но некоторым людям этот цвет может добавить определенного визуального веса и возраста. Баклажанный цвет волос может старить в зависимости от типа внешности поэтому подбирая такой цвет стоит проконсультироваться со специалистом.

Прежде всего баклажановый цвет волос может не подойти людям с очень светлой кожей или ярко-выраженным типом внешности, поскольку он может сделать лицо бледным или нездоровым.

Фото: https://th.bing.com/

Вишня (красный)

Вишневый цвет может быть молодежным и веселым выбором для волос, но он также может состарить некоторых людей в зависимости от их тона кожи

Вишневый цвет волос может не подходить людям с очень бледной кожей или холодным подтоном. Этот оттенок может выделяться на такой коже негативно, делая лицо более бледным или обезвоженным. Также, вишневый цвет может быть не подходящим для людей с волосами определенных текстур или цветов глаз, поскольку это может сделать их внешний вид непривлекательным.

Как рассказывает Ирина Моравская в моде сейчас натуральные седые волосы, но это актуально для девушек 60+. Колорист уверена, что для младшего возраста это еще рановато.

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