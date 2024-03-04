Как стирать вещи, чтобы они служили дольше

Наверное, вы замечали, что иногда вещи уже после первой стирки теряют свой внешний вид и уже не такие привлекательные как раньше, а когда-то белые вещи имеют серый или розовый оттенок? Все потому, что вы неправильно стираете свои вещи. Именно из-за пренебрежения правил стирки большинство людей теряют свои любимые вещи.

Related video

Стирать вещи нужно так, чтобы они служили дольше, а значит важно придерживаться правильных советов. Стилист Анастасия Мальцева рассказала, несколько советов для стирки, которые способны сохранить вашу одежду.

Правило 1

Белое к белому, цветное вместе. Казалось бы банально, но как часто ты достаешь из стиралки когда-то белую, а теперь нежно розовую рубашку?

Правило 2

40 градусов, 400 оборотов. Запомни, как таблицу умножения. Это режим для основной стирки. Высокие температуры и обороты убивают волокна и именно так вещи садятся, кашлатятся и деформируются.

Правило 3

Не пренебрегай быстрым режимом и специальными режимами для шерсти и шелка — это также убережет одежду. Кстати, если на вашей футболке нет пятен и ее надо просто освежить — 20-минутной стирки достаточно!

Фото: Getty Images

Правило 4

Если все же стирать свитера руками впадло, то после специального деликатного режима — без отжима — разложи свитер на полотенце, скрути его колбаской и дай ткани впитать лишнюю влагу, далее свитер разложи на горизонтальной поверхности как можно дальше от обогревателей до полного высыхания.

Правило 5

Плиссированные вещи стираем в деликатном режиме без отжима и сушим на вешалке — так складки дольше будут держать форму.

Правило 6

Жидкие моющие средства: они лучше вымываются. И любимого геля достаточно 1/3-1/2 колпачка. Целый стоит заливать только для постельного белья и его единственное можно стирать на максимальной температуре и оборотах.

Правило 7

И последнее: заведите мешок для стирки. Все, что может цепляться, типа бюстгальтеров, стирайте в нем. А также кроссовки и деликатные ткани, типа сатина. Ну и все вышеперечисленное не сбрасываем, конечно, вместе в один бак.

Напомним, ранее мы писали, как правильно наносить духи, чтобы запах держался как можно дольше. Кроме этого, Фокус писал, лучшие духи на весну: ароматы, которые подойдут каждой женщине.