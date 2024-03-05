"Дюна: Часть вторая" бьет рекорды в кинотеатрах и среди критиков

Продолжение культовой истории стартовало 29 февраля 2024 года. Впрочем, уже может похвастаться рекордами.

Вторая "Дюна" Дени Вильнева вызвала положительную реакцию как у критиков, так и у поклонников кино. Об этом пишет Variety.

Научно-фантастическая эпопея побила множество новых рекордов. Согласно данным проката в Северной Америке, релиз заработал колоссальные 81,5 млн долларов в течение первых выходных.

Такие цифры делают это крупнейшими премьерными выходными в 2024 году с точки зрения внутреннего проката.

Кадр из фильма "Дюна" Фото: Скриншот

Также это самый большой мировой уикендовый прокат с тех пор, как "Барби" вышла в кинотеатры с 356 млн долларов дохода в июле 2023 года.

А на Rotten Tomatoes фильм с Тимоти Шаламе в главной роли получил 94%.

Принимая во внимание зарубежные цифры, вторая "Дюна" уже заработала 178,5 млн долларов во всем мире — и это только за одни выходные. Это весомое достижение, поскольку ни один фильм не превысил отметку в 100 млн долларов в стране в 2024 году.

Сейчас самые прибыльные фильмы года это "Пчеловод", "Боб Марли: Одна любовь" и "Злые девушки".

Во второй "Дюне", кроме Шаламе, появились Зендая, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и другие. Первая часть истории вышла в конце 2021 года.

Трейлер "Дюны"

""Дюна: Часть вторая" расскажет о мифическом путешествии Пола Атрида и фременов на пути мести мятежникам, которые уничтожили его семью. Между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое лишь он может предсказать", — говорится в подписи к трейлеру.

Напомним, "Дюну" снимали на украинские объективы.

Также Фокус писал о появлении Ани Тейлор-Джой на премьере "Дюны".