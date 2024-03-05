Не выдавайте свой возраст: 5 ошибок в макияже, которые подчеркивают морщины

При правильном нанесении макияж может подчеркнуть природную красоту и скрыть недостатки, а при неправильном — подчеркнуть их. Узнайте о самых распространенных ошибках в макияже, которые делают вас старше.

Важно помнить, что макияж — очень индивидуальная вещь и, например, то, что может подчеркнуть недостатки у одного человека, для другого окажется выигрышным. К примеру, у некоторых людей темная подводка может сделать глаза меньше, в то время как у других она создаст необходимый драматический акцент. Если одна из ваших целей в макияже — выглядеть свежо и современно, избегайте этих ошибок. Об этом пишет She Finds.

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Слишком много тонального крема

Фото: Getty Images

Слишком много чего-либо всегда не лучшая идея, особенно когда дело касается тонального крема. Цель тонального крема — создать ровную основу, которая скроет недостатки или покраснения на лице. Но это средство не должно заменять корректор или консилер — два дополнительных продукта, которые выполняют свою функцию. Вместо этого вам следует выбрать тональную основу, которая соответствует тону вашей кожи, включая ее оттенок (теплый, прохладный или нейтральный).

Как только вы найдете подходящую основу, не нужно наносить ее на все лицо, достаточно только на проблемные зоны. Хорошо растушуйте макияж влажной губкой или кистью, не забывая про шею. Нанесение большего количества тонального крема может лишь подчеркнуть морщины и заломы, сделав поры еще больше.

Темные тени для век

С возрастом наши глаза могут изменить форму и стать более прикрытыми, при этом верхнее веко может казаться более припухшим, скрывая нижнее. Это немного усложняет нанесение теней для век, поэтому некоторые компенсируют это, нанося тени очень темного оттенка, чтобы создать контраст. К сожалению, любой слишком темный цвет только подчеркнет морщины и будет выглядеть немного резко. Лучшее решение — выбрать тени светлого или нейтрального оттенка, например серо-коричневого или бежевого, они помогут визуально открыть глаза.

Пренебрежение бровями

Фото: Freepik

Мода на брови меняется настолько часто, что порой сложно успевать за новыми тенденциями, важно понимать, что брови имеют огромное значение в композиции лица. Очень тонкие и редкие брови могут добавить вам несколько лишних лет. В большинстве случаев вам не придется вкладывать средства в микроблейдинг, просто возьмите карандаш для бровей соответствующего оттенка и заполните участки, на которых нет волос. Важно следовать естественной линии бровей и не пытаться создать форму там, где ее не существует.

Темная подводка на нижнее веко

Нанесение черной или коричневой подводки для глаз на нижнее веко может визуально "закрыть глаза", сделав их меньше. Это может привлечь внимание к темным кругам и другим изменениям вокруг глаз. Лучше использовать в этой области телесную подводку для глаз, она сделает ваши глаза ярче и больше, а взгляд свежее.

Темная помада

Фото: Freepik

Слишком темная помада может создать нелепый контраст, если тон вашей кожи не дополняет ее. Она также может выделить небольшие морщинки вокруг губ. Вместо этого попробуйте обвести губы нюдовым карандашом для губ, а сверху нанести помаду нейтрального тона и блеск, чтобы придать губам немного объем.

Эти ошибки в макияже может допустить каждый, даже если вы наносите макияж уже много лет и думаете, что каждый шаг у вас отточен. Но эти ошибки легко исправить, и как только вы это сделаете, то увидите существенные изменения в своем общем внешнем виде, в том числе более современный и свежий вид.

Напомним, как бы вы не устали, обязательно позаботьтесь о том, чтобы очистить кожу от косметики перед сном.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.