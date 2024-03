6 марта 2024 года: 42 мучеников из города Амморея - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя употреблять алкоголь и ссориться. Утренние заморозки означают морозы в ближайшем времени.

Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви почитают память 42 мучеников из города Амморея, в частности Константина. Святой Константин жил в IX веке и был священником. Но Константин оставил свой чин ради того, чтобы защитить свой город Амморея от сарацин. Вместе с 41 другими защитниками его схватили и доставили в Сирию. Там мусульмане заставляли воинов отречься от христианской веры и принять ислам. Но Константин остался верным Богу, за что его бросили в реку Евфрат.

Что нельзя делать 6 марта:

употреблять алкогольные напитки;

наговаривать и ссориться;

оставлять двери открытыми;

есть мясо и рыбу.

Народные приметы и поверья:

утренние заморозки означают морозы в ближайшем времени;

тонет лед — будет неурожайный год;

мороз — к скорой зиме и сухому лету;

стук дятла — к затяжным холодам.

День ангела празднуют:

Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

Родились сегодня:

1475 — Микеланджело (ум. 1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения

1927 — Габриель Гарсиа Маркес (ум. 2014), колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982)

1934 — Михаил Жванецкий (ум. 2020), писатель-сатирик

1946 — Дэвид Гилмор, британский композитор, гитарист, певец, один из лидеров рок-группы "Pink Floyd"

А также в этот день:

1899 — Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин

1902 — Основан футбольный клуб "Реал" (Мадрид)

1919 — Принята первая конституция Украинской ССР

1964 — Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял ислам и взял другое имя — Мухаммед Али

1970 — В Англии вышел последний сингл the Beatles "Let It Be"

1997 — Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт