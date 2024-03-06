6 марта 2024 года: 42 мучеников из города Амморея - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя употреблять алкоголь и ссориться. Утренние заморозки означают морозы в ближайшем времени.
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память 42 мучеников из города Амморея, в частности Константина. Святой Константин жил в IX веке и был священником. Но Константин оставил свой чин ради того, чтобы защитить свой город Амморея от сарацин. Вместе с 41 другими защитниками его схватили и доставили в Сирию. Там мусульмане заставляли воинов отречься от христианской веры и принять ислам. Но Константин остался верным Богу, за что его бросили в реку Евфрат.
Что нельзя делать 6 марта:
- употреблять алкогольные напитки;
- наговаривать и ссориться;
- оставлять двери открытыми;
- есть мясо и рыбу.
Народные приметы и поверья:
- утренние заморозки означают морозы в ближайшем времени;
- тонет лед — будет неурожайный год;
- мороз — к скорой зиме и сухому лету;
- стук дятла — к затяжным холодам.
День ангела празднуют:
Аркадий, Константин, Максим, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.
Родились сегодня:
1475 — Микеланджело (ум. 1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения
1927 — Габриель Гарсиа Маркес (ум. 2014), колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982)
1934 — Михаил Жванецкий (ум. 2020), писатель-сатирик
1946 — Дэвид Гилмор, британский композитор, гитарист, певец, один из лидеров рок-группы "Pink Floyd"
День ангела празднуют:
Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей
А также в этот день:
1899 — Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин
1902 — Основан футбольный клуб "Реал" (Мадрид)
1919 — Принята первая конституция Украинской ССР
1964 — Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял ислам и взял другое имя — Мухаммед Али
1970 — В Англии вышел последний сингл the Beatles "Let It Be"
1997 — Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт