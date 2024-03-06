Жене все, любовнице ничего: стали известны детали завещания покойной звезды "Гарри Поттера"

Филлипа Харт, которая была любовницей актера более 20 лет, отказалась комментировать последнюю волю актера. Не стала ничего говорить и его вдова.

Завещание актера Майкла Гэмбона, известного ролью Дамблдора в "Гарри Поттере", который умер в сентябре прошлого года, наконец обнародовано. Согласно последней воле покойного актера, все его состояние в размере полтора миллиона фунтов стерлингов уходит его жене Анне, пишет Daily Mail.

А вот его многолетняя любовница, художник-постановщик Филиппа Харт, которая во время их отношений родила актеру двух сыновей, не получила ничего. Они открыто жили вместе в таунхаусе в Западном Лондоне.

В завещании было предусмотрено, что состояние в размере 1 465 882 фунта стерлингов перейдет 60-летнему сыну Майкла, Фергюсу, если его мать умрет раньше мужа.

Дети Харт, 17-летний Том и 15-летний Уильям получили от покойного отца всего по 10 000 фунтов стерлингов и его награды.

"Это не мое дело. Я действительно не хочу об этом говорить", – прокомментировала Филиппа решение Гэмбона.

Что касается Фергюса, то он отказался что-то говорить по поводу завещания. Мужчина живет в их семейном особняке стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, внесенном в список памятников архитектуры II категории, в Меофэме, Кент.

Филиппа Харт родила актеру двух сыновей

Майкл Гэмбон умер в возрасте 82 года от пневмонии. В последние минуты жизни с ним были жена и сын.

С Харт он познакомился во время съемок сериала "Долгота" на канале Channel 4 в 2000 году, и с тех пор у них были отношения.

Жена актера поначалу была опустошена известием о других отношениях своего мужа и покинула их общий дом в Грейвсенде, однако со временем она смирилась и вернулась к нему.

Майкл сыграл Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмах о Гарри Поттере.

"Я просто отращиваю бороду и играю сам, так что это не великий подвиг. Я никогда не вхожу в роль легко: каждая роль, которую я играю, — это всего лишь вариант моей личности. Я вообще не характерный актер…", – говорил он.

Гэмбон ушел из театра, где служил много лет, в 2015 году из-за того, что из-за преклонного возраста ему было трудно запомнить свои реплики.

"Ужасно признавать это, но я не могу этого сделать. Это разбивает мое сердце", – признавался он.

Ранее Фокус писал, что Джейсон Айзекс рассказал о поведении актеров на съемках "Гарри Поттера".