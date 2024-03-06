Брэдли Купер готов обнародовать свои отношения с Джиджи Хадид: когда это произойдет

Голливудский актер и звезда подиумов встречаются с осени 2023 года. Официально они не комментируют свою личную жизнь.

49-летний американский актер Брэдли Купер готовится к обнародованию своих отношений с супермоделью Джиджи Хадид, 28, на церемонии "Оскар-2024". Об этом сообщает Page Six.

Друзья голливудской звезды рассказывают, что Купер, которого накануне номинировали на престижную кинопремию за фильм "Маэстро", посетит вечеринку Vanity Fair со своей новой девушкой.

О романе звезды подиумов и бывшего бойфренда Ирины Шейк известно с октября 2023 года, однако официально они не комментируют свою личную жизнь. Лишь в начале 2024 года пару заметили, когда они гуляли, держась за руки.

Джиджи Хадид Фото: instagram gigihadid

"Это определенно становится серьезнее, они полностью влюблены друг в друга", — рассказывает инсайдер.

Как известно, Джиджи присоединится к Брэдли на вечеринке после вручения премии "Оскар-2024".

"Я не знаю, будут ли они вместе ходить по ковровой дорожке Vanity Fair, но они присоединятся внутри", — признается источник.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Впрочем, на самой красной дорожке "Оскара" Купер, скорее всего, снова появится со своей мамой Глорией Кампано, как делал это уже много раз. Дочь актера от Ирины Шей не присоединится к звездному отцу, хотя шестилетняя Лея сыграла одну из ролей в фильме "Маэстро".

Джиджи Хадид также воспитывает трехлетнюю дочь Хай от Зейна Малика, с которым разошлась осенью 2021 года.

Брэдли Купер с мамой Фото: Getty Images

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер избегают друг друга.

Также Фокус писал о свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид.