Кристен Стюарт повторила на красной дорожке смелый образ Бьянки Цензори (фото)

Актриса выбрала кутюрный наряд, который мало чего оставлял воображению. Более скромным образ сдела наброшенный сверху пиджак.

33-летняя американская актриса Кристен Стюарт, наиболее известная своей ролью Беллы Свон в фильме "Сумерки", посетила премьеру фильма "Любовь ложь и кровопролитие" в Нью-Йорке, выйдя на красную дорожку в очень провокационном образе, пишет People.

Посол Chanel, Стюарт выбрала ансамбль от французского модного бренда, состоящий из боди ультра-высокого кроя с открытой спиной. В комплект боди входили небольшие бретельки, которые обхватывали ее плечи, обнажая спину. Сверху она накинула черный пиджак от украинского бренда Better.

Ансамбль Кристен дополнила прозрачными черными колготками с высокой талией и черными туфлями-лодочками, а из украшений выбрала несколько серебряных колец.

Кристен выбрала наряд от Chanel Фото: Getty

Боди Стюарт очень сильно напомнило те наряды, в которых на публике в последнее время появлялась жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори, однако благодаря крою и подбору дополнительных вещей актриса выглядела на порядок скромнее, нежели муза певца.

Бьянка Цензори – большая любительница откровенных боди

За несколько часов до красной дорожки стилист актрисы Тара Свеннен показала поклонникам недавний дневной наряд, состоящий из жакета Chanel с рисунком поверх бралетта Fleur du Mal и шорт Chanel с высокой талией. Профессионал моды подписала фотографию "Дни прессы".

Недавно Кристен и Тара вернулись с Берлинского международного кинофестиваля, где Стюарт щеголяла, надев лоскутный комплект из юбки и жакета от Chanel Haute Couture, сиреневый бюстгальтер и лоферы.

В фильме Роуз Гласс "Любовь ложь и кровопролитие" играет Лу, нелюдимую менеджера тренажерного зала, которая влюбляется в амбициозную девушку-бодибилдера. Последняя в погоне за своей мечтой к славе направляется в Вегас. Их страсть выливается в опасное происшествие, которое затянет их обоих в сети преступных связей.

Ранее Фокус писал, что Кристен Стюарт снялась для журнала топлес.