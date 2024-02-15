Кристен Стюарт снялась для журнала топлес (фото)

Звезда экрана предстала в откровенных луках. Она также рассказала о планах на создание семьи с невестой Дилан Мейер.

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33-летняя американская актриса Кристен Стюарт снялась топлес для журнала Rolling Stone.

"После более двух десятилетий в центре внимания Кристен Стюарт знает, кто она и чего хочет", — отмечают журналисты издания.

На обложке звезда "Сумерек" позировала в расстегнутой черной безрукавке, держа руку в нижнем белье. Кристен практически отказалась от макияжа и продемонстрировала еще ряд откровенных образов.

Кристен Стюарт Фото: Rolling Stone Magazine

В частности, актриса рассказала о планах на свадьбу со своей невестой, сценаристкой Дилан Мейер. Пара обручилась еще в конце 2021 года.

"Мы не в силах устроить большую свадьбу", — призналась Кристен.

"Вероятно, мы скоро это сделаем. Мы просто заняты тем, что снимаем фильмы, потому что это наши дети", — добавила звезда экрана.

Кристен Стюарт

Бывшая девушка Роберта Паттинсона также призналась, что "скоро" хочет создать семью с Дилан.

"Я не знаю, как будет выглядеть моя семья, но я не могу не заводить детей", — отметила Стюарт.

"Кристен Стюарт хотела, чтобы ее обложка Rolling Stone послала четкое сообщение: гиперсексуализация, слева от маскулинности и переворачивание гендерного сценария", — рассказывают журналисты издания.

Кристен Стюарт

Напомним, Кристен Стюарт отправилась на вечеринку со своей невестой.

Также Фокус писал о появлении Кристен Стюарт на модном ивенте.