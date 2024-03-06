Кайли Миноуг в эффектном наряде посетила церемонию BRIT 2024 (фото)

По мнению журналистов, Миноуг является одной из самых успешных и знаковых музыкальных звезд в мире. Недавно она была удостоена еще одной премией "Грэмми".

Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг на церемонии вручения наград BRIT Awards 2024 года покорила всех своим внешним видом. Для всоего выхода звезда выбрала эффектный наряд, сообщает Рeople.

55-летняя поп-икона позировала на красной дорожке возле лондонской арены O2 в эффектном черном платье с рюшами, спускающимися к низу. На ней были черные колготы и черные замшевые туфли на высоких каблуках.

Певица Кайли Миноуг Фото: Getty Images

К своему образу знаменитость выбрала серебристые украшения: серги-подвески и кольцо с камнями, а также одела браслеты на руку и ноги. Кайли нанесла красивый макияж, подчеркнув глаза, и черный маникюр. Ее светлые волосы ниспадали на открытые плечи.

Певица Кайли Миноуг Фото: Getty Images

Миноуг на церемонии была удостоена награды BRITs Global Icon Award "в знак признания ее карьеры, охватывающей пять десятилетий, в качестве одной из самых успешных и знаковых музыкальных звезд в мире".

В прошлом месяце она даже забрала домой свою вторую в истории премию "Грэмми" в номинации "Лучшая композиция поп-танца" за песню "Padam Padam".

"Я помню, как несколько лет назад во многих интервью меня спрашивали: "Как вы думаете, в каком возрасте все еще можно заниматься поп-музыкой или быть сексуальной в поп-музыке?" Это было действительно неловко, и я чувствовала, что должна оправдать свое присутствие в индустрии", — сказала ранее Миноуг.

Напомним, 26 февраля Кайли Миноуг заявила, что ей нравится "свобода" одиночества. Обладательница Грэмми певица и автор песен рассказала, что чувствует себя "освобожденной". Сейчас Кайли Миноуг ведет одинокую жизнь.