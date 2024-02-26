Кайли Миноуг заявила, что ей нравится "свобода" одиночества (фото)

Обладательница Грэмми певица и автор песен рассказала, что чувствует себя "освобожденной". Сейчас Кайли Миноуг ведет одинокую жизнь.

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55-летняя австралийская поп-певица, актриса, обладательница Грэмми Кайли Миноуг раскрыла свою нынешнюю философию любви в новом интервью The Mirror.

"Ну, я одинока и наслаждаюсь этой свободой. Я думаю, что сейчас я могу сделать другой выбор, чем раньше. Определенно, я сделала это", — сказала она британскому изданию.

Она поделилась, что в прошлом у нее есть некоторые романы, без которых она бы с радостью "обошлась". При этом звезда рада принять эти неудачи как часть процесса своего эмоционального роста.

"Возможно, без некоторых романов я могла бы обойтись, но все это часть того, что делает нас людьми и наше понимание всего происходящего. Я пытаюсь придумать что-нибудь хорошее, чтобы сказать, но эй, ты влюбляешься. Что ты можешь сделать? И ты живешь и учишься. Я это знаю", — сказала Миноуг.

Трехлетние отношения Кайли с ее партнером по фильму "Соседи" Джейсоном Донованом были одним из крупнейших романов в шоу-бизнесе 1980-х годов. Однако, только роман с фронтменом INXS Майклом Хатченсом, вдохновил ее на новое творчество. Затем у певицы были отношения с моделью Джеймсом Гудингом, с которым она познакомилась в 2000 году. Они расстались через два с половиной года, когда он ей изменил. После этого Кайли снова была опустошена разрывом с французской кинозвездой Оливье Мартинесом, который был ее опорой и "скалой" во время ее лечения от рака.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что австралийская певица Кайли Миноуг удивила поклонников выходом в мини-платье. Хитмейкерша с гордостью продемонстрировала официальное лирик-видео на свой сингл "Tension".