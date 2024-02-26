Кайлі Міноуг заявила, що їй подобається "свобода" самотності (фото)

Володарка Греммі співачка й авторка пісень розповіла, що почувається "звільненою". Зараз Кайлі Міноуг веде самотнє життя.

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55-річна австралійська поп-співачка, акторка, володарка Греммі Кайлі Міноуг розкрила свою нинішню філософію кохання в новому інтерв'ю The Mirror.

"Ну, я самотня і насолоджуюся цією свободою. Я думаю, що зараз я можу зробити інший вибір, ніж раніше. Безумовно, я зробила це", — сказала вона британському виданню.

Вона поділилася, що в минулому в неї є деякі романи, без яких вона б із радістю "обійшлася". При цьому зірка рада прийняти ці невдачі як частину процесу свого емоційного зростання.

"Можливо, без деяких романів я могла б обійтися, але все це частина того, що робить нас людьми і наше розуміння всього, що відбувається. Я намагаюся придумати що-небудь хороше, щоб сказати, але гей, ти закохуєшся. Що ти можеш зробити? І ти живеш і вчишся. Я це знаю", — сказала Міноуг.

Трирічні стосунки Кайлі з її партнером по фільму "Сусіди" Джейсоном Донованом були одним з найбільших романів у шоу-бізнесі 1980-х років. Однак, тільки роман з фронтменом INXS Майклом Гатченсом, надихнув її на нову творчість. Потім у співачки були стосунки з моделлю Джеймсом Гудінгом, з яким вона познайомилася 2000 року. Вони розлучилися через два з половиною роки, коли він їй зрадив. Після цього Кайлі знову була спустошена розривом із французькою кінозіркою Олів'є Мартінесом, який був її опорою і "скелею" під час її лікування від раку.

Раніше, 26 жовтня, повідомлялося, що австралійська співачка Кайлі Міноуг здивувала шанувальників виходом у міні-сукні. Хітмейкерка з гордістю продемонструвала офіційне лірик-відео на свій сингл "Tension".