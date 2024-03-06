53-летняя Дженнифер Коннелли в мини-юбке посетила модный показ Louis Vuitton в Париже (фото)

Актриса на звездное мероприятие пришла со своим мужем. Они женаты уже более двух десятилетий.

Американская актриса, лауреат премии "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" Дженнифер Коннелли вместе со своим мужем, актером Полом Беттани 5 марта вечером посетили показ Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail.

53-летняя Дженнифер была одета в эффектную полосатую рубашку с длинными рукавами, заправленную в блестящую черную юбку с белыми карманами.

Свой образ она дополнила объемной белой сумочкой Louis Vuitton и черными туфлями на высоких каблуках. Волосы она распустила, сделав пробор посередине. Знаменитость нанесла вечерний макияж, подчеркнув густые брови.

Актриса Дженнифер Коннеллина показе Louis Vuitton в Париже Фото: Getty Images

Ее супруг, 52-летний Пол, выглядел красиво в гладком черном костюме и кофту. Он был обут в элегантные черные лакированные туфли. Свой образ актер дополнил очками в ​​черной оправе.

Дженнифер Коннелли с мужем Полом Беттани на показе Louis Vuitton Фото: Getty Images

На звездном мероприятии Дженнифер и Пол присоединились к Эмме Стоун, Саре Полсон и Джемме Чан.

Дженнифер Коннелли и Эмма Стоун на показе Louis Vuitton Фото: Getty Images

Дженнифер и Пол женаты уже более двух десятилетий. Они встретились на съемках фильма "Игры разума" еще в 2001 году. У пары есть сын Стеллан, 21 год, и дочь Агнес, 12 лет, а у актрисы есть сын Кай, 26 лет, от ее предыдущих отношений с фотографом Дэвидом Дуганом.

В 2023 году Дженнифер появилась в новозеландской черной комедии "Плохое поведение", а позже в этом же году она снялась в американском научно-фантастическом сериале "Темная материя".

Американский драматический фильм Пола "Здесь" также выйдет позже в этом году, а его биографический фильм об Энди Уорхоле, в котором он сыграет Энди, находится на стадии постпродакшена.

Напомним, 6 марта сообщалось, что актриса Сиенна Миллер после рождения ребенка появилась на показе Chloе в Париже. Миллер родила девочку от бойфренда Оли Грина в январе 2024 года.