53-летняя Дженнифер Коннелли в мини-юбке посетила модный показ Louis Vuitton в Париже (фото)
Актриса на звездное мероприятие пришла со своим мужем. Они женаты уже более двух десятилетий.
Американская актриса, лауреат премии "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" Дженнифер Коннелли вместе со своим мужем, актером Полом Беттани 5 марта вечером посетили показ Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail.
53-летняя Дженнифер была одета в эффектную полосатую рубашку с длинными рукавами, заправленную в блестящую черную юбку с белыми карманами.
Свой образ она дополнила объемной белой сумочкой Louis Vuitton и черными туфлями на высоких каблуках. Волосы она распустила, сделав пробор посередине. Знаменитость нанесла вечерний макияж, подчеркнув густые брови.
Ее супруг, 52-летний Пол, выглядел красиво в гладком черном костюме и кофту. Он был обут в элегантные черные лакированные туфли. Свой образ актер дополнил очками в черной оправе.
На звездном мероприятии Дженнифер и Пол присоединились к Эмме Стоун, Саре Полсон и Джемме Чан.
Дженнифер и Пол женаты уже более двух десятилетий. Они встретились на съемках фильма "Игры разума" еще в 2001 году. У пары есть сын Стеллан, 21 год, и дочь Агнес, 12 лет, а у актрисы есть сын Кай, 26 лет, от ее предыдущих отношений с фотографом Дэвидом Дуганом.
В 2023 году Дженнифер появилась в новозеландской черной комедии "Плохое поведение", а позже в этом же году она снялась в американском научно-фантастическом сериале "Темная материя".
Американский драматический фильм Пола "Здесь" также выйдет позже в этом году, а его биографический фильм об Энди Уорхоле, в котором он сыграет Энди, находится на стадии постпродакшена.
Напомним, 6 марта сообщалось, что актриса Сиенна Миллер после рождения ребенка появилась на показе Chloе в Париже. Миллер родила девочку от бойфренда Оли Грина в январе 2024 года.