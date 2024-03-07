Трендовые украшения, которые будут в моде весной 2024 (фото)

"Весна идет, красоту несет. А той красоте радуется все",- слова из известной песни Нины Матвиенко. И в них звучит истина. Именно с приходом весны, расцветает не только природа и все вокруг, но и человек вокруг будто оживают после зимней спячки. Женщины каждый день выбирают наряды, красятся, подбирают аксессуары, а все потому, что чувствуют желание быть еще красивее.

Конечно прежде всего весной, каждый формирует новый гардероб, покупая обновки верхней одежды, обуви и чего-то легкого по погоде. Но не нужно забывать и об аксессуарах, которые часто служат завершением образа. Именно поэтому Фокус подготовил подборку женских аксессуаров, которые будут в тренде этой весной.

Большие серьги

Крупные серьги — это один из главных трендов в моде на украшения в этом сезоне. Они могут быть в разных формах и длинах, от крупных колец до массивных форм. Это стильный аксессуар, который может выглядеть очень эффектно и дополнить любой образ. Носите серьги с открытым лицом, чтобы создать стильный и современный образ.

Банданы

Банданы являются популярным аксессуаром, который можно увидеть в различных стилях моды. Они могут быть использованы как головной убор, повязка, акцент на сумке или даже как дополнение к наряду. Текущие тренды моды включают стилизацию бандан в ретро-стиле, сочетание их с кожаными аксессуарами или же ее можно носить как маску для лица. Оттенки монограмм и яркие цветовые решения также пользуются популярностью в современной моде.

Перчатки

Весной в моде будут легкие перчатки, особенно популярными будут тканевые перчатки с вышивкой или аппликациями. Также актуальными будут тонкие кожаные перчатки с маленькими декоративными элементами, такими как бантики или перфорация. Не забывайте также о классических вариантах — весной всегда хорошо смотрятся кожаные или замшевые перчатки нейтральных оттенков.

Читайте также: С чем носить блестящую юбку весной 2024 года

Капроновые гольфы

Капроновые гольфы это один из трендов в моде на весну. Они могут добавить женственности и стиля вашему образу. Вы можете сочетать их с юбками или шортами для создания модного вида.

Объемные заколки

Объемные заколки являются популярным трендом в мире аксессуаров для волос. Они позволяют добавить интересную текстуру к прическе, делая ее более выразительной. Эти заколки могут иметь различные формы, размеры и дизайны, что дает возможность каждому человеку найти подходящую модель к своему стилю и предпочтениям. Такие аксессуары прекрасно подходят для различных случаев: от повседневных образов до праздничных вечеринок. Они помогают создать интересный и стильный вид с минимальными усилиями.

Массивные браслеты

Массивные браслеты — это стильный аксессуар, который сейчас очень популярен. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, камни или натуральная кожа. Этот тренд идеально подходит для создания умопомрачительных образов и подчеркивания вашего стиля. Выбирая этот аксессуар, помните, что массивный браслет должен быть комфортным и не мешать вам в повседневных движениях.

Многослойные колье

Многослойные колье являются одними из главных трендов в сфере аксессуаров. Этот стиль набирает популярность, поскольку он добавляет структурированности и глубины к любому образу. Многослойные колье могут иметь разную длину и различные элементы, такие как кулоны, жемчуг, камни или другие украшения. Эти колье прекрасно подходят для официальных событий, вечеринок или даже повседневной жизни, добавляя акцент и стиль к вашему виду.

Напомним, ранее мы писали, как стирать вещи, чтобы они служили дольше. Кроме этого, Фокус писал, базовый обувной гардероб на весну 2024.