С чем носить одежду винного цвета (фото)

Один из лучших способов разнообразить свой гардероб — это играть с цветом! Причем именно играть — не бояться смелых, чувственных, ярких, глубоких сочетаний. Работа с цветом — это о творчестве, поэтому здесь нужна незаурядная фантазия и творческое воображение. Конечно большинство женщин интуитивно подбирают одежду и цвета в своем гардеробе. Есть два варианта: нравится или нет. Однако, конечно несмотря на собственные предпочтения стоит все же ориентироваться на модные тенденции и предложения от стилистов.

Обычно весной популярны яркие и пастельные цвета. Такие оттенки, как мятный, персиковый, лимонный или коралловый, или же классический белый, который всегда будет актуальным на любой сезон. Однако, этой весной среди трендовых оттенков будет также винный цвет. Именно поэтому Фокус подготовил подборку вариантов сочетания винного цвета с другими цветами в женских образах.

Весной 2024 года винный цвет будет одним из самых горячих трендов. Этот цвет обладает достаточно глубоким венским оттенком, который придаст вашему гардеробу стильности и элегантности. Однако, с чем сочетать этот цвет, чтобы выглядеть стильно?

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Винный + серый

Сочетание винных и серых цветов в одежде создаст стильный и элегантный образ. Например, винный (виноградный) цвет можно сочетать с серыми брюками или юбкой, или наоборот — винный свитер может выглядеть великолепно с серыми брюками. Это ловко сбалансирует вас между яркостью и классичностью.

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Винный + голубой

Сочетание вина и моря. Это сочетание в одежде создаст интересный контраст. Например, винно-красная блуза может быть дополнена голубыми брюками или юбкой. Также можно попробовать сочетать эти цвета в узорах или аксессуарах, которые дополнят образ. Главное — сбалансировать оттенки и количество каждого цвета, чтобы создать удачный образ.

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Винный + молочный

Винный и молочный — это отличная комбинация цветов в одежде! Винный — теплый бордовый оттенок, который прекрасно сочетается с нежной молочной или кремовой палитрой. Можно попробовать совместить винный свитер с молочными брюками или юбкой, или наоборот, выбрать винный акцентный элемент в одежде, когда остальные вещи будут в молочных тонах. Эта комбинация создаст нежный, женственный образ с теплым оттенком.

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Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Винный + пыльная роза

Вы можете попробовать совместить винный цвет с пыльной розой, добавив к ним базовые нейтральные оттенки, такие как черный или белый. Например, вы можете выбрать винное платье и добавить к нему аксессуары или обувь в цвете пыльной розы. Это создаст элегантный и стильный образ, который поразит других.

Фото: https://www.instagram.com/abramovaamari/

Винный + красный

Цвет красный и винный в сочетании могут создавать очень теплую и уютную атмосферу в наряде. Винный цвет, который является глубоким оттенком красного, может добавить элегантности и стиля к вашему образу. Рекомендуется сочетать эти два цвета с помощью оттенков или аксессуаров, чтобы достичь баланса и гармонии.

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