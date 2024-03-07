Сару Джессику Паркер заметили на редком свидании с мужем (фото)

Звезда экрана и ее избранник прибыли в столицу Великобритании. Они прогулялись по весеннему городу.

58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер посетила галерею искусств Tate Britain со своим мужем Мэттью Бродериком, 61. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости отправились на экскурсию по столице Великобритании во время перерыва на шоу в Вест-Энде.

Актриса и режиссер, которые вместе с 1991 года и женаты более 26 лет, сейчас вместе играют в спектакле Plaza Suite в театре Savoy.

Наслаждаясь свиданием с возлюбленным, звезда сериала "Секс в большом городе" надела светлое шерстяное пальто кремового оттенка с парой светлых джинсов и ботинок на каблуках.

Сара дополнила свой образ, собрав волосы в аккуратный пучок и прикрыв глаза массивными солнцезащитными очками.

Муж актрисы тем временем оделся в трикотажный джемпер, который он соединил с брюками свободного кроя и черным бомбером.

Сара Джессика Паркер с мужем

Супруги изначально собирались сниматься вместе в спектакле Plaza Suite в Hudson Theatre на Бродвее, начиная с марта 2020 года, но пандемия COVID-19 заставила отложить планы.

Кроме старшего сына Джеймса, звездные супруги также воспитывают дочерей-близняшек, Мэрион Лорету Элуэл и Табиту Годж, которых родила суррогатная мать. Сейчас наследницам пары по 14 лет.

Сара Джессика Паркер с мужем и сыном Фото: Getty Images

Напомним, Сара Джессика Паркер собралась переехать из Нью-Йорка.

Также Фокус писал о появлении Сары Джессики Паркер на театральной сцене.