Муж принцессы Анны сэр Тимоти Лоуренс получил травму лица (фото)

Событие произошло через три дня после празднования дня рождения сэра Лоуренса. Его жена в это время находилась в Дубае.

Вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, муж принцессы Анны, на благотворительном мероприятии в Вестминстерском аббатстве 4 марта удивил зрителей, когда на появился с ужасным синяком под глазом, сообщает Hello Magazine.

69-летний вице-адмирал был среди гостей на праздновании 200-летия Королевского национального института спасательных шлюпок (RNLI), вице-президентом которого он является. По данным королевских источников, он получил травму в результате инцидента в саду, связанного с ограждением территории для мероприятия.

Сэр Тим Лоуренс, муж принцессы Анны Фото: Getty Images

На церемонии также присутствовал 88-летний герцог Кентский, президент RNLI, который подписал 200-й свиток благотворительной организации вместе с архиепископом Кентерберийским и деканом Вестминстера. Архиепископ назвал сотрудников RNLI "образцами для всех", которые "рискуют своей жизнью ради тех, кто им незнаком". Экипажи спасательных шлюпок и спасатели благотворительной организации спасли более 144 000 жизней с момента ее основания в 1824 году.

Это событие произошло через три дня после того, как сэр Тим отметил свой день рождения. Его жена, сестра Чарльза ІІІ, в тот день находилась в Дубае, где принимала участие в Дне информирования и ориентации моряков в Джебель-Али в качестве президента Миссии для моряков.

Королевская чета состоит в браке с 1992 года. Пара впервые встретилась, когда бывший офицер Королевского флота служил конюшим у покойной королевы Елизаветы II.

Тимоти Джеймс Гамильтон Лоуренс родился 1 марта 1955 года в Камбервелле, Южный Лондон, и является младшим сыном командующего Гая Стюарта Лоуренса и Барбары Элисон Лоуренс.

Напомним, 4 марта сообщалось, что принцесса Анна надела свое платье с 1978 года. Младшая сестра британского короля Чарльза III прибыла в ОАЭ. Она посетила корабль, на открытии которого присутствовала ее покойная мать.