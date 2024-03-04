Принцесса Анна надела свое платье с 1978 года (фото)

Младшая сестра британского короля Чарльза III прибыла в ОАЭ. Она посетила корабль, на открытии которого присутствовала ее покойная мать.

Related video

Принцесса Анна надела свое платье с 1978 года. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Королевская принцесса накануне посетила отель покойной матери, королевы Великобритании Елизаветы II, в Дубае.

"Корабль был запущен 20 сентября 1967 года на церемонии под руководством королевы Елизаветы II, которая была крестной мамой запуска (обратите внимание на цвет платья принцессы Анны)", — отмечают на странице Windsor Royal Family.

В Дубае младшая сестра короля Чарльза ІІІ появилась в бирюзовом платье, которое дополнила пиджаком в тон и бежевой сумкой. Волосы монаршей персоны были собраны в аккуратную прическу. В похожем платье королева Елизавета II посетила церемонию запуска корабля, однако она добавила шляпку в тон.

Принцесса Анна вдохновилась образом королевы Елизаветы II

Впрочем, это не единственный намек на прошлые королевские образы. В этом же платье принцесса Анна выходила на публику в 1978 году. Наследница Елизаветы II часто любит повторно надевать свои наряды.

Принцесса Анна надела свое старое платье Фото: скріншот

Единственная дочь покойной Елизаветы II и так брала на себя значительную часть королевских обязанностей, а теперь их станет еще больше, ведь у ее старшего брата, короля Чарльза III, диагностировали рак.

Напомним, принцесса Анна продемонстрировала пальто десятилетней давности.

Также Фокус писал о появлении принцессы Анны на похоронах президента Намибии.