Принцеса Анна одягнула свою сукню з 1978 року (фото)

Менша сестра британського короля Чарльза ІІІ прибула до ОАЕ. Вона відвідала корабель, на відкритті якого була присутня її покійна мати.

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Принцеса Анна одягнула сукню з 1978 року. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Королівська принцеса напередодні відвідала готель покійної матері, королеви Великої Британії Єлизавети II в Дубаї.

"Корабель було запущено 20 вересня 1967 року на церемонії під керівництвом королеви Єлизавети II, яка була хресною мамою запуску (зверніть увагу на колір сукні принцеси Анни)", — зазначають на сторінці Windsor Royal Family.

У Дубаї менша сестра короля Чарльза ІІІ зʼявилася в бірюзовій сукні, яку доповнила піджаком у тон та бежевою сумкою. Волосся монаршої персони було зібране в охайну зачіску. У схожій сукні королева Єлизавета ІІ відвідала церемонію запуску корабля, проте вона додала капелюшок у тон.

Принцеса Анна надихнулася образом королеви Єлизавети ІІ

Втім, це не єдиний натяк на минулі королівські образи. У цій же сукні принцеса Анна виходила на публіку у 1978 році. Спадкоємиця Єлизавети ІІ часто любить повторно одягати свої вбрання.

Принцеса Анна одягнула свою стару сукню Фото: Скріншот

Єдина донька покійної Єлизавети ІІ і так брала на себе значну частину королівських обовʼязків, а тепер їх стане ще більше, адже в її старшого брата, короля Чарльза ІІІ, діагностували рак.

Нагадаємо, принцеса Анна продемонструвала пальто десятирічної давності.

Також Фокус писав про появу принцеси Анни на похороні президента Намібії.