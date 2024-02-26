Принцеса Анна несподівано з'явилася на похоронах президента Намібії

Хаге Гейнгоб помер на початку лютого у віці 82 років. І попрощатися з ним з'їхалися лідери Африки та Європи.

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Президент Намібії Хаге Гейнгоб помер у віці 82 років під час лікування в лікарні після боротьби з раком. І на похорон політичного лідера з'їхалися політичні лідери з усього світу. Британську королівську сім'ю представляла принцеса Анна, яка зараз на багатьох заходах замінює свого брата, короля Чарльза, що зараз проходить лікування від раку. Про це пише Daily Mail.

73-річна королівська принцеса прибула днем раніше до Намібії, щоб бути присутнім на меморіалі та похороні покійного президента в столиці Віндгуку.

Анна, яка представляла інтереси свого брата короля Чарльза, виглядала засмученою, вшанувавши пам'ять політика Південно-Західної Африки, який помер раніше цього місяця.

Королівська принцеса Анна в Намібії Фото: Getty Images

В адміністрації президента підтвердили, що він помер у лікарні під час лікування від раку. Поруч із ним були його дружина Моніка Гейнгоб і його діти.

Хаге Гейнгоб був похований сьогодні на кладовищі Героїв країни після вчорашньої поминальної служби.

Після служби принцесу Анну бачили такою, що прибувала в Каса Розалія — приватну резиденцію покійного президента, — де вона висловила співчуття колишній першій леді Намібії.

Принцеса Анна приєдналася до представників 27 країн на державному похороні Гейнгоба. Вона одягла повністю чорний ансамбль, приєднавшись до натовпу скорботних у столиці.

На ній була довга чорна сукня, рукавички і капелюх, а також брошка з вузлом із золотої стрічки, прикрашена 12 діамантами, яка вже п'ять десятиліть перебуває в королівській ювелірній колекції.

Королівська принцеса Анна в Намібії

Вперше королівську принцесу бачили з цією брошкою в Букінгемському палаці в лютому 1969 року, а потім вона одягла її в Букінгемському палаці в лютому 1969 року, щоб привітати полковника Френка Бормана, американського астронавта, який був командиром місії "Аполлон-8".

Невідомо, як довго Енн пробуде в Намібії і як це позначиться на її майбутніх заходах цього тижня.

Хаге Гейнгоб був президентом Намібії з 2015 року і цьогоріч мав завершити свій другий і останній термін повноважень.

Хаге був близьким другом покійної королеви Єлизавети, і поділився зворушливим постом, коли вона померла 8 вересня 2022 року.

"Я зустрів королеву Єлизавету II 1991 року під час її візиту до Намібії і відвіз її в Катутуру. Коли я знову зустрів її 1992 року, вона згадала нашу розмову. У 2017 році я наніс візит ввічливості Її Величності, у неї було таке ж почуття гумору і невтомна відданість служінню", — писав він на X.

Зараз Намібія, розташована на південно-західному узбережжі Африки, насолоджується політичною та економічною стабільністю в регіоні, зруйнованому суперечками, жорстокими виборами і переворотами.

Хаге Гейнгоб був третім президентом країни з моменту здобуття нею незалежності 1990 року, після більш ніж століття правління Німеччини, а потім апартеїду в Південній Африці.

Віцепрезидент Нанголо Мбумба тепер приведений до присяги як виконувач обов'язків президента, щоб завершити термін повноважень Гейнгоба, як це дозволено конституцією.

Намібія, країна з населенням трохи більше ніж 2,5 мільйона осіб, багата корисними копалинами, такими як алмази, золото та уран.

Нагадаємо, раніше принцеса Анна з'явилася на публіці в пальті своєї матері. Члени королівської сім'ї Великої Британії відомі своєю ощадливістю. Король Чарльз навіть ремонтує свої улюблені туфлі і ставить на них латки.