Принцесса Анна надела пальто десятилетней давности

Королевская принцесса вышла в свет в винтажном пальто и символическом аксессуаре. Анна часто появляется в своих старых нарядах.

Related video

Королевская принцесса Анна пришла на встречу с ключевыми сборщиками средств Ассоциации болезней двигательных нейронов в винтажном пальто. Ранее она уже надевала красное пальто с кожаной отделкой на скачки десять лет назад. Принцесса часто надевает винтажные наряды на официальные мероприятия. Об этом пишет Hello Magazine.

Королевская принцесса стала чаще появляться на публике после того, как ее брату, королю Чарльзу, диагностировали рак. А так Кейт Миддлтон все еще оправляется после операции на брюшной полости при поддержке своего мужа, принца Уильяма. Так что теперь главной опорой королевской семьи стала 73-летняя принцесса Анна.

Фото: The Royal Family

Сестра короля Чарльза поблагодарила сообщество за их работу по сбору миллионов на благотворительность.

Но особое внимание привлек наряд принцессы. Она восхитительно выглядела в красном полупальто Windsmoor из блестящей шерстяной ткани ягодного оттенка с черной кожаной отделкой.

Асимметричный вырез добавил изюминку ее образу, который Анна дополнила черными туфлями-лодочкам, сумочкой через плечо и черными кожаными перчатками.

Ее романтическое красное пальто Windsmoor впервые было надето десять лет назад на ипподроме Челтнема, где она сочетала его с черной шляпой-федорой и ярким шелковым шарфом с принтом.

Однако самым поразительным в образе королевской принцессы стал трогательный выбор аксессуаров. К ее лацкану была прикреплена уникальная золотая брошь в виде "рифового узла", украшенная гроздью рубинов и шотландского пресноводного жемчуга.

Фото: The Royal Family

Зак Стоун, управляющий директор компании Steven Stone, сказал: "Потрясающая брошь имеет форму скаутского рифового узла, где узел символизирует силу единства Всемирного скаутского движения".

По его словам брошь идеально подходит королевской принцессе, которая известна своим сильным характером. Он оценил ее в 4000 фунтов стерлингов.

Считается, что королевская принцесса получила брошь в подарок от Королевского яхт-клуба Хеленсбурга по случаю открытия нового клуба в 1990 году.

Принцесса, без сомнения, решила надеть этот символический аксессуар, чтобы продемонстрировать свою поддержку и силу сообщества БНД.

Напомним, ранее принцесса Анна неожиданно появилась на похоронах президента Намибии.

Ранее Фокус писал о том, как королевская принцесса десятилетиями носит свои винтажные наряды. В ее коллекции даже есть пальто, которые Анна носила в юности.