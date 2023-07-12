Самая экономная: принцесса Анна носит свои наряды по 50 лет (фото)

Единственная дочь королевы Елизаветы сохраняет все свои наряды, надевает их снова. Некоторым ее пальто и платьям уже более полувека.

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Королевская принцесса Анна, как оказалось, десятилетиями носит свои наряды. И надевает их даже на официальные мероприятия. 72-летняя принцесса регулярно появляется в платьях и шляпках, которые она носила еще в 1970-х и демонстрирует на своем собственном примере, что мода циклична, а качественные вещи всегда смотрятся уместно. Об этом пишет Daily Mail.

После коронации своего брата, короля Чарльза в Шотландии, принцесса Анна появилась в приметном ярко-желтом клетчатом жакете, который она сочетала с темно-синим платьем. И внимательные модные эксперты поняли, что уже видели этот жакет ранее.

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Принцесса Анна на коронации короля Чарльза в Шотландии в 2023 году Фото: Getty Images

Оказалось, что принцесса Анна надевала его в 1980-х. И даже в 1990-м, когда посещала Советский Союз. Тогда она провела в СССР две недели, посетив Сибирь и Байкал.

Принцесса Анна во время визита в СССР в 1990 году Фото: ТАСС

Свои обязанности работающего члена королевской семьи принцесса Анна начала исполнять еще в 1970-х. И тогда она совершила небольшую модную революцию, начав экспериментировать с нарядами.

Она была первой королевской особой, которая носила мини-юбку, играла с яркими цветами и принтами, носила модные тогда широкополые шляпы и позировала для обложки Vogue в свой 21-й день рождения в 1971 году.

Многие из ее нарядов были смелыми, яркими и всегда сочетались с соответствующей шляпкой, поэтому неудивительно, что ее гардероб полон так называемых "инвестиционных вещей", тех, что смотрятся уместно даже полвека спустя.

Избегая преходящих тенденций, она нашла тот стиль, который ей подходит и не изменяет ему уже много лет. И, наверное, неожиданно для самой себя она стала иконой стиля.

Пальто с меховой отделкой

Бледно-голубое пальто принцессы Анны с меховой отделкой впервые было замечено на свадьбе ее друзей Криса Коллинза и Сюзанны Ламб в 1976 году. Тогда она сочетала его с черным клатчем, черной шляпой Yvette Jelfs и лакированными ботинками.

Принцесса Анна в 1983 году Фото: Getty Images

Пальто явно полюбилось принцессе, и она регулярно выходила в нем в свет.

Принцесса Анна и принц Уильям в Сандрингеме в 2008 году Фото: Getty Images

Чаще всего она появлялась в нем в Сандрингеме, где члены королевской семьи отмечают Рождество. И это происходило в 2003 и 2006, но также в 2008 и 2012 годах, с такой же шляпой и черными сапогами до колен.

Горчично-желтое пальто

Это бледно-желтое двубортное пальто, сшитое на заказ британским дизайнером Сьюзан Смолл, — неподвластный времени предмет гардероба, который принцесса носила с 1980 года, когда она впервые надела его на Trooping the Color.

Принцесса Анна в 1980 году Фото: Getty Images Принцесса Анна в 2011 году Фото: Getty Images

В 1990-х пальто на публике не появлялось, но потом принцесса надела его для вечеринки в саду Центрального благотворительного фонда в 2007 году, а также для Royal Ascot в 2011 и 2015 годах, но с другой шляпой.

Лавандовое пальто

Смелое пальто бледно-лилового цвета произвело эффектное впечатление, когда принцесса Анна инспектировала парад Passing Out в Сандхерсте в 1982 году.

Одно и то же пальто использовалось во многих случаях, например, на обеде в Королевском военно-морском колледже в Гринвиче в 1997 году. И в последний раз принцесса надевала его на церковную службу в Сандрингеме в 2013-м.

Лавандовое пальто и шляпка принцессы Анны Фото: Getty Images

Чаще всего принцесса его сочетает с подходящей фетровой шляпой John Boyd с вуалью.

Желто-синее пальто

Это желтое пальто до бедер с контрастной темно-синей отделкой у принцессы уже давно и время от времени она снова надевает его на официальные мероприятия. Например, на скачки в Аскоте, или на свадьбу ее кузины Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона в 2019 году.

Любимое желто-синее пальто принцессы Анны, которое она носит уже 50 лет Фото: Getty Images

Совсем недавно пальто снова перешили и принцесса Анна надевала его во время посещения Новой Зеландии в феврале 2023 года.

Жакет и юбка с принтом

Жакет и юбка с рисунком от бренда Maureen Baker появились в гардеробе принцессы Анны еще в 1980-х: она надевала этот ансамбль на скачки в Аскоте, сочетав с милой шляпкой. А четыре года спустя королевская принцесса появилась в этом же ансамбле на свадьбе своей кузины леди Хелен Виндзор и Тима Тейлора.

Костюм, который принцесса Анна носит с 1980-х Фото: Getty Images

19 лет костюм ждал своего часа, пока принцесса Анна снова не надела его на скачки в Аскоте уже в 2014 году.

Напомним, в этом году на скачках в Аскоте принцесса Анна снова была в винтажном наряде и любимом жемчужном ожерелье.