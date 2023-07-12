Найекономніша: принцеса Анна носить своє вбрання по 50 років (фото)

Єдина дочка королеви Єлизавети зберігає все своє вбрання, одягає його знову. Деяким її пальтам і сукням уже понад півстоліття.

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Королівська принцеса Анна, як виявилося, десятиліттями носить своє вбрання. І одягає їх навіть на офіційні заходи. 72-річна принцеса регулярно з'являється в сукнях і капелюшках, які вона носила ще в 1970-х і демонструє на своєму власному прикладі, що мода циклічна, а якісні речі завжди мають доречний вигляд. Про це пише Daily Mail.

Після коронації свого брата, короля Чарльза в Шотландії, принцеса Анна з'явилася в примітному яскраво-жовтому картатому жакеті, який вона поєднувала з темно-синьою сукнею. І уважні модні експерти зрозуміли, що вже бачили цей жакет раніше.

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Принцеса Анна на коронації короля Чарльза в Шотландії 2023 року Фото: Getty Images

Виявилося, що принцеса Анна одягала його в 1980-х. І навіть у 1990-му, коли відвідувала Радянський Союз. Тоді вона провела в СРСР два тижні, відвідавши Сибір і Байкал.

Принцеса Анна під час візиту до СРСР 1990 року Фото: ТАСС

Свої обов'язки працюючого члена королівської сім'ї принцеса Анна почала виконувати ще в 1970-х. І тоді вона зробила невелику модну революцію, почавши експериментувати з нарядами.

Вона була першою королівською особою, яка носила мініспідницю, грала з яскравими кольорами і принтами, носила модні тоді крислаті капелюхи та позувала для обкладинки Vogue у свій 21-й день народження 1971 року.

Багато з її вбрань були сміливими, яскравими і завжди поєднувалися з відповідним капелюшком, тому не дивно, що її гардероб сповнений так званих "інвестиційних речей", тих, що мають доречний вигляд навіть через півстоліття.

Уникаючи швидкоплинних тенденцій, вона знайшла той стиль, який їй пасує, і не зраджує його вже багато років. І, напевно, несподівано для самої себе вона стала іконою стилю.

Пальто з хутряною обробкою

Блідо-блакитне пальто принцеси Анни з хутряним оздобленням вперше було помічене на весіллі її друзів Кріса Коллінза і Сюзанни Ламб 1976 року. Тоді вона поєднувала його з чорним клатчем, чорним капелюхом Yvette Jelfs і лакованими черевиками.

Принцеса Анна 1983 року Фото: Getty Images

Пальто явно полюбилося принцесі, і вона регулярно виходила в ньому у світ.

Принцеса Анна і принц Вільям у Сандрінгемі 2008 року Фото: Getty Images

Найчастіше вона з'являлася в ньому в Сандрінгемі, де члени королівської сім'ї відзначають Різдво. І це відбувалося у 2003 і 2006, але також у 2008 і 2012 роках, з таким же капелюхом і чорними чобітьми до колін.

Гірчично-жовте пальто

Це блідо-жовте двобортне пальто, зшите на замовлення британським дизайнером Сюзан Смолл, — непідвладний часу предмет гардероба, який принцеса носила з 1980 року, коли вона вперше вдягла його на Trooping the Color.

Принцеса Анна 1980 року Фото: Getty Images Принцеса Анна 2011 року Фото: Getty Images

У 1990-х пальто на публіці не з'являлося, але потім принцеса одягла його для вечірки в саду Центрального благодійного фонду 2007 року, а також для Royal Ascot у 2011 і 2015 роках, але з іншим капелюхом.

Лавандове пальто

Сміливе пальто блідо-бузкового кольору справило ефектне враження, коли принцеса Анна інспектувала парад Passing Out у Сандхерсті 1982 року.

Одне й те саме пальто використовували в багатьох випадках, наприклад, на обіді в Королівському військово-морському коледжі в Грінвічі 1997 року. І востаннє принцеса одягала його на церковну службу в Сандрінгемі 2013-го.

Лавандове пальто і капелюшок принцеси Анни Фото: Getty Images

Найчастіше принцеса його поєднує з відповідним фетровим капелюхом John Boyd з вуаллю.

Жовто-синє пальто

Це жовте пальто до стегон з контрастним темно-синім оздобленням у принцеси вже давно, і час від часу вона знову одягає його на офіційні заходи. Наприклад, на скачки в Аскоті, або на весілля її кузини Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона 2019 року.

Улюблене жовто-синє пальто принцеси Анни, яке вона носить уже 50 років Фото: Getty Images

Зовсім нещодавно пальто знову перешили й принцеса Анна одягала його під час відвідування Нової Зеландії в лютому 2023 року.

Жакет і спідниця з принтом

Жакет і спідниця з малюнком від бренду Maureen Baker з'явилися в гардеробі принцеси Анни ще в 1980-х: вона одягала цей ансамбль на перегони в Аскоті, поєднавши з милим капелюшком. А чотири роки по тому королівська принцеса з'явилася в цьому ж ансамблі на весіллі своєї кузини леді Гелен Віндзор і Тіма Тейлора.

Костюм, який принцеса Анна носить із 1980-х Фото: Getty Images

19 років костюм чекав свого часу, поки принцеса Анна знову не одягла його на перегони в Аскоті вже 2014 року.

Нагадаємо, цього року на перегонах в Аскоті принцеса Анна знову була у вінтажному вбранні й улюбленому перловому намисті.