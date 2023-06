Принцесса Анна появилась на Аскоте в винтажном наряде и жемчужном колье

Королевская принцесса приезжает на скачки ради соревнований, так что не пытается поразить экстравагантной шляпкой, или нарядом.

Единственная дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна, продемонстрировала настоящий винтажный шик, когда приехала на скачки в Аскоте. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Анна – большой фанат скачек и верховой езды. Она даже брала участие в Олимпиаде в 1976 году в Монреале и посещала соревнования по троеборью, которые прошли в Киеве в 1973 году.

Так что на скачках в Аскоте она обычно присутствует, как зрительница и не пытается поразить грандиозной шляпкой, как это делают некоторые дамы. Но строгий дресс-код скачек Анна соблюдает, демонстрируя настоящий сдержанный королевский шик.

Принцесса Анна на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

В этом году 72-летняя принцесса не приняла участие в традиционном параде карет в Ройал-Аскоте.

Но она стала одной из звезд мероприятия, когда присоединилась к своей дочери Заре Тиндалл на второй день Аскота.

Для скачек принцесса выбрала платье бирюзовое платье, белый блейзер и белые перчатки, подражая стилю своей матери. Наряд был явно не нов, и принцесса уже надевала его ранее, но это обычное дело в королевской семье Великобритании. Король Чарльз с братьями и сестрой носит одежду и обувь годами.

Образ она дополнила практичной, но очаровательной шляпкой с широкими полями и удобными туфлями.

А украшения отлично дополняли ее наряд: три нити жемчуга, красивая брошь и маленькие жемчужные сережки.

Принцесса Анна на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Напомним, на второй день соревнований прибыло множество членов королевской семьи, включая короля Чарльза и королеву Камиллу, а также герцога и герцогиню Эдинбургских.

Чарльз и Камилла были на скачках и в первый и во второй день.

В этом году организаторы гонки отдали дань уважения королеве Елизавете II, которая скончалась в сентябре прошлого года. Королева обожала скачки и выставляла лошадей из собственной конюшни.

Во время своего 70-летнего правления Ее покойное Величество всего раз пропустила скачки в прошлом году.

И королева Камилла отдала дань уважения королеве, надев ее украшения. Жена короля Чарльза выбрала особую брошь, которую королева получила в наследство после смерти своей матери, Елизаветы Боуз-Лайон.

Брошь была разработана лордом Курто-Томсоном, сыном известного шотландского изобретателя, и изготовлена в 1919 году в Лондоне компанией The Goldsmiths and Silversmiths Co., Ltd.