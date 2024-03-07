56-летняя Памела Андерсон снялась в полностью прозрачном комбинезоне (фото)

Модель продолжает настаивать на том, что жизнь без маски, макияжа и фильтров – настоящая. Она хочет стать примером для молодого поколения.

Американская модель и актриса Памела Андерсон продолжает пропагандировать естественную красоту и сниматься без макияжа, не обращая внимания на стереотипы. В частности она стала героиней нового выпуска CR Fashion Book, и ее фотографии уже появились на странице издания в Instagram.

Знаменитость, которая в последнее время ведет непубличный образ жизни, не только показала себя без косметики, но и примерила невероятно откровенные наряды. Знаменитость сфотографировалась в абсолютно прозрачных комбинезонах, один из которых украшен крупными пайетками.

Модель также позирует в черном платье, украшенном необычной скульптурой скелета красной рыбы, а затем надела огромную черную шляпу. Среди других ансамблей на Памеле – белое платье от Prada, костюм, в котором она больше похожа на стюардессу, и другие образы.

"Я делала это ради девочек. Я просто думаю, что мир социальных сетей и фэнтези, особенно в моде и кино, — это эскапизм, но эти повседневные вещи… Я чувствовала, что просто быть — это нормально. И я просто не хотела вдаваться во весь этот гламур и играть в игру. Я просто хочу перевернуть сценарий; Я хочу бросить вызов красоте. Но мои агенты и даже мои дети говорили: "Мама, ты не можешь, тебе нужна гламурная команда! И я сказала: нет, о чем ты говоришь? Тот факт, что вы, ребята, говорите мне это, заставляет меня больше не хотеть этого делать! Я собираюсь сделать свежее лицо, без макияжа, не притворяться без макияжа. И я просто почувствовала себя свободным. Никто не посмотрел на меня и не сказал: "Аааааа!" – рассказала она в беседе с журналистами.

Недавно стало известно, что Памела не вернется в перезапуск сериала, который сделал ее знаменитой, – "Спасатели Малибу". По словам продючеров, дни Андерсон в проекте закончились, враждебности нет, но "шоу — всего лишь часть ее прошлого, и она не заинтересована в том, чтобы вернуться на этот путь".

Fox добилась перезапуска очень популярного проекта. Первоначально в сериале с 1989 по 1999 год снимался Дэвид Хассельхофф, которому сейчас 71 год, а затем с 1999 по 2001 год он был адаптирован в "Спасатели Малибу на Гавайях", в котором главную роль играл Джейсон Момоа. Он также снялся в дополнительном сериале "Ночи Спасателей Малибу", который транслировался с 1995 по 1997 год.

Андерсон сыграла в сериале вместе с Ясмин Блит, Николь Эггерт, Александрой Пол, Паркер Стивенсон, Эрикой Элениак. Действие оригинального шоу происходило на пляже Лос-Анджелеса, где команда спасателей во главе с лейтенантом Митчем Бьюкенноном (Хассельхофф) спасает жизни, разбирается с личными драмами, борется с преступностью и ежедневно участвует в невероятных приключениях.

Оно было создано Майклом Берком, Дугласом Шварцем и Грегори Дж. Бонанном, поскольку последний в свое время работал спасателем округа Лос-Анджелес.

Оригинальный сериал стал мировым явлением, поскольку одновременно транслировался более чем в 145 странах, что больше, чем любое другое телешоу.

Сценарий к перезапуску сериала пишет Лара Олсен.

"Смелые спасательные операции в океане, нетронутые пляжи и культовые красные купальные костюмы возвращаются вместе с совершенно новым поколением", – говорится в описании шоу.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон назвала самую трудную вещь в жизни.