56-летняя Памела Андерсон без макияжа появилась на красной дорожке (фото)

Уже в который раз за последние месяцы знаменитость выходит на публику, отказываясь от косметики.

Related video

56-летняя канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон без макияжа посетила церемонию British Fashion Awards 2023 в Королевском Альберт-Холле в Лондоне в понедельник, 4 декабря 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Спасателей Малибу" надела роскошный кремовый брючный костюм от Stella McCartney. Она была в большом шерстяном блейзере, который свободно накинула на плечи, и белых широких брюках.

Актриса надела под низ футболку и дополнила свой лондонский образ черными туфлями на каблуках.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Андерсон, которая в последнее время постоянно выходит на публику без макияжа, собрала свои светлые волосы в низкий хвост и улыбалась, позируя для фото.

Недавно актриса рассказала о причине, почему она выходит на красные дорожки без мейкапа.

"Когда я поехала на Неделю моды в Париже, я решила не наносить макияж и действительно чувствовала себя той пятилетней девочкой из Ледисмит, которой пришлось носить одежду Виктории Бекхэм", — призналась Памела.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

"Я чувствовала себя такой свободной", — добавила звезда экрана, признавшись, что теперь не сидит в гримерке по несколько часов.

Напомним, Памела Андерсон продемонстрировала очень странную обувь.

Также Фокус писал о реакции Скарлетт Йоханссон на выходы ее коллеги по цеху без макияжа.