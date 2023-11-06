Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа

Раньше знаменитость часто делала яркие мейкапы, а в последнее время полностью отказывается от косметики.

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56-летняя американо-канадская актриса и модель Памела Андерсон объяснила, почему отказалась от косметики в последнее время. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Звезда "Спасателей Малибу" призналась, что решиться принимать себя такой, какой она есть, и не бояться открыто показывать это публике, ее побудила работа над собственным шоу "Райский сад Памелы".

"Я чувствовала, что мне действительно нужно – показать себя настоящей", – рассказывает бывшая жена музыканта Томми Ли, 61.

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Памела Андерсон показала свои веснушки на снимке без макияжа (фото)

"Я вообще не знала, что кто-то заметит, что я больше не сижу в гримерном кресле по три часа. Просто в номере я посмотрела в зеркало и сказала: "Тебе почти 60, этого достаточно. Просто наслаждайся Парижем, а не играй в какую-нибудь игру"", – вспомнила Памела Парижскую неделю моды в начале осени 2023 года, когда она активно стала появляться на публике без мейкапа.

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Памела Андерсон Фото: Скриншот

Также ранее канадско-американская звезда рассказывала о смерти ее визажиста Алексис Фогель. Женщина ушла из жизни в апреле 2019 из-за рака груди. Это также явилось одной из основных причин, почему Андерсон начала принимать себя без макияжа.

Ранее Памела Андерсон часто делала яркие макияжи Фото: Pamela Anderson/Instagram

Напомним, Памела Андерсон появилась на показе мод без макияжа.

Также Фокус писал о появлении Памелы Андерсон на публике в очень странной обуви.