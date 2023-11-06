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Стиль жизни

Памела Андерсон рассказала, почему отказалась от макияжа

памела андерсон без макияжа, памела андерсон парижская неделя моды, звезда спасителей молибу, алексис фогель
Фото: Getty Images | София Ричи и Памела Андерсон

Раньше знаменитость часто делала яркие мейкапы, а в последнее время полностью отказывается от косметики.

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56-летняя американо-канадская актриса и модель Памела Андерсон объяснила, почему отказалась от косметики в последнее время. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Звезда "Спасателей Малибу" призналась, что решиться принимать себя такой, какой она есть, и не бояться открыто показывать это публике, ее побудила работа над собственным шоу "Райский сад Памелы".

"Я чувствовала, что мне действительно нужно – показать себя настоящей", – рассказывает бывшая жена музыканта Томми Ли, 61.

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"Я вообще не знала, что кто-то заметит, что я больше не сижу в гримерном кресле по три часа. Просто в номере я посмотрела в зеркало и сказала: "Тебе почти 60, этого достаточно. Просто наслаждайся Парижем, а не играй в какую-нибудь игру"", – вспомнила Памела Парижскую неделю моды в начале осени 2023 года, когда она активно стала появляться на публике без мейкапа.

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Памела Андерсон Fullscreen
Памела Андерсон
Фото: Скриншот

Также ранее канадско-американская звезда рассказывала о смерти ее визажиста Алексис Фогель. Женщина ушла из жизни в апреле 2019 из-за рака груди. Это также явилось одной из основных причин, почему Андерсон начала принимать себя без макияжа.

Ранее Памела Андерсон часто делала яркие макияжи Fullscreen
Ранее Памела Андерсон часто делала яркие макияжи
Фото: Pamela Anderson/Instagram

Напомним, Памела Андерсон появилась на показе мод без макияжа.

Также Фокус писал о появлении Памелы Андерсон на публике в очень странной обуви.