Королева Летиция в стильном наряде посетила ярмарку современного искусства (фото)

Жена короля Филиппа выглядела очень утонченно на открытии ARCO. Недавно Летиция обновила прическу.

Королева Испании Летиция 7 марта вышла на публичное мероприятие в Мадриде со своим мужем королем Фелипе , где она выглядела потрясающе в стильном наряде и с недавно обновленной прической, которая понравилась многим, сообщает Hello Magazine.

Испанские члены королевской семьи вместе выступили на открытии ARCO, ежегодной Международной ярмарки современного искусства Испании.

51-летняя королева была одета в длинное пальто из смеси шерсти и кашемира черного цвета от Caroline Herrera, которое сочеталось с шикарной парой черных зауженных брюк.

Ансамбль Летиции также включал желто-белый топ "Cross-Pieces" без рукавов со многослойными вставками из ткани от Адольфо Домингеса. Образ Летиции завершили лакированные туфли-лодочки с открытым задником от Massimo Dutti и шикарная черная сумка Doma Insignia Satchel Bag также от Carolina Herrera. Из украшений на ней были любимые серьги "Double Daga" от Gold & Roses".

Король и королева Испании Фото: Getty Images

Королева выглядела современно и свежо. На глаза были нанесены теплые коричневые тени для век, а губы накрасила блестящей розовой помадой. Недавно Летиция дебютировала с новой прической. Обычно жена испанского короля демонстрировала длинные волосы, которые укладывала в разнообразные прически. Теперь она обновила свой стиль.

Королева Испании Летиция Фото: Getty Images

Между тем сам испанский король традиционно был в классическом деловом костюме с белой рубашкой и галстуком.

Ранее, 21 февраля сообщалось, что королева Летиция вышла на публику в элегантном наряде. Она появилась в Саламанке в великолепном коричневом длинном пальто от Carolina Herrera с черными двубортными пуговицами спереди.