Королева Испании Летиция дебютировала с новой прической (фото)

Обычно жена испанского короля демонстрировала длинные волосы, которые укладывала в разнообразные прически. Теперь она обновила свой стиль.

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Королева Испании Летиция дебютировала с новой прической. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Испанский монарх Филипп VI и его жена Летиция устроили ланч для президента Парагвая Сантьяго Пенья Паласиоса и его жены Летиции Окампос во дворце Сарсуэла в Мадриде.

"Короли устроили обед во дворце Сарсуэла в честь президента Парагвая Сантьяго Пенья Паласиоса и первой леди Летиции Окампоса по случаю их рабочего визита в Испанию", — отмечается на странице испанской королевской семьи.

На публике королева Испании появилась в темно-сером блейзере и прямых брюках от Bimba Y Lola. На ногах супруги короля Филиппа были замшевые черные туфли на низком каблуке Nina Ricci.

Между тем сам испанский король традиционно был в классическом деловом костюме с белой рубашкой и галстуком.

Король и королева Испании появились на публике

Из аксессуаров монаршая особа продемонстрировала массивные золотые серьги PDPAOLA. Впрочем, изюминкой образа Летиции стала ее новая прическа. Мама двоих детей дебютировала с каре.

Король и королева Испании появились на публике

Ранее бывшая журналистка демонстрировала более длинные волосы, укладывая их в различные прически.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция продемонстрировала безупречный молочный ансамбль.

Также Фокус писал о слухах относительно неверности королевы Летиции.