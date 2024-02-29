Королева Іспанії Летиція дебютувала з новою зачіскою (фото)
Зазвичай дружина іспанського короля демонструвала довге волосся, яке укладала в різноманітні зачіски. Тепер вона оновила свій стиль.
Королева Іспанії Летиція дебютувала з новою зачіскою. Про це повідомляє Royal Fashion Police.
Іспанський монарх Філіп VI та його дружина Летиція влаштували ланч для президента Парагваю Сантьяго Пенья Паласіоса та його дружини Летиції Окампос у палаці Сарсуела в Мадриді.
"Королі влаштували обід у палаці Сарсуела на честь президента Парагваю Сантьяго Пенья Паласіоса та першої леді Летиції Окампоса з нагоди їхнього робочого візиту до Іспанії", — зазначають на сторінці іспанської королівської родини.
На публіці королева Іспанії зʼявилася в темно-сірому блейзері та прямих штанах від Bimba Y Lola. На ногах дружини короля Філіпа були замшеві чорні туфлі на низькому підборі Nina Ricci.
Тим часом сам іспанський король традиційно був у класичному діловому костюмі з білою сорочкою та краваткою.
З аксесуарів монарша особа продемонструвала масивні золоті сережки PDPAOLA. Втім, родзинкою образу Летиції стала її нова зачіска. Мама двох дітей дебютувала з каре.
Раніше колишня журналістка демонструвала довше волосся, укладаючи його в різні зачіски.
Нагадаємо, королева Летиція продемонструвала бездоганний молочний ансамбль.
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