Королева Іспанії Летиція дебютувала з новою зачіскою (фото)

Зазвичай дружина іспанського короля демонструвала довге волосся, яке укладала в різноманітні зачіски. Тепер вона оновила свій стиль.

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Королева Іспанії Летиція дебютувала з новою зачіскою. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Іспанський монарх Філіп VI та його дружина Летиція влаштували ланч для президента Парагваю Сантьяго Пенья Паласіоса та його дружини Летиції Окампос у палаці Сарсуела в Мадриді.

"Королі влаштували обід у палаці Сарсуела на честь президента Парагваю Сантьяго Пенья Паласіоса та першої леді Летиції Окампоса з нагоди їхнього робочого візиту до Іспанії", — зазначають на сторінці іспанської королівської родини.

На публіці королева Іспанії зʼявилася в темно-сірому блейзері та прямих штанах від Bimba Y Lola. На ногах дружини короля Філіпа були замшеві чорні туфлі на низькому підборі Nina Ricci.

Тим часом сам іспанський король традиційно був у класичному діловому костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Король та королева Іспанії зʼявилися на публіці

З аксесуарів монарша особа продемонструвала масивні золоті сережки PDPAOLA. Втім, родзинкою образу Летиції стала її нова зачіска. Мама двох дітей дебютувала з каре.

Король та королева Іспанії зʼявилися на публіці

Раніше колишня журналістка демонструвала довше волосся, укладаючи його в різні зачіски.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція продемонструвала бездоганний молочний ансамбль.

Також Фокус писав про чутки щодо невірності королеви Летиції.