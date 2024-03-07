Внебрачная дочь князя Монако намекнула на свадьбу

Жасмин Грейс Гримальди – старший ребенок князя Альбера. Но она родилась вне брака, а потому не имеет прав на престол.

Жасмин Грейс Гримальди, внебрачная дочь князя Монако Альбера спровоцировала слухи о замужестве. Жасмин позировала в Instagram в белом платье и с кольцом на том самом пальце. Она уже восемь лет встречается с Яном Мелленкампом. Об этом пишет Daily Mail.

32-летняя Жасмин Гримальди живет очень обеспеченно: у нее есть дом в Голливуде, квартира в Нью-Йорке за 3 миллиона долларов и она ездит в Европу благодаря 344 000 долларов в год от своего отца.

Внебрачная дочь князя Монако Альбера, которой в понедельник исполнилось 32 года, появилась в клипе, которым поделился ее давний возлюбленный.

На видео, опубликованном в Instagram, показано, как пара путешествует по всему миру. А в одном кадре актриса держит свою собаку Фрэнки Блю у бассейна и, кажется, одета в белое свадебное платье.

Жасмин Гримальди в "свадебном" платье Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Ее волосы уложены в классическую прическу, а также она демонстрирует кольцо на пальце. Так что журналисты таблоидов предположили, что она, возможно, вышла замуж за своего партнера Яна Мелленкампа с которым она встречается уже восемь лет.

Ян – племянник рокера Джона Мелленкампа. Жасмин и Ян часто вместе записывают музыку и посвящают друг другу посты в социальных сетях.

Хотя Жасмин является дочерью князя Монако Альбера, она не входит в линию наследования монакского престола, поскольку родилась вне брака. Ее мать, Тамара Жан Ротоло, работала официанткой, когда она познакомилась с князем.

Жасмин Гримальди со своим отцом Фото: Getty Images

Она выросла в Палм-Дезерт, штат Калифорния, и, когда она была моложе, ее мать, как сообщается, показывала ей фотографии ее бабушки по отцовской линии — Грейс Келли — американской киноактрисы и княгини Монако, а также матери Альбера.

"Одним из моих первых и самых теплых воспоминаний, связанных с моей бабушкой, был просмотр мюзикла 1956 года, где она играла с Бингом Кросби и Фрэнком Синатрой. Тогда я впервые осознала, что у нас есть связь. Я обожаю актерское мастерство, пение и танцы", — призналась Жасмин.

Хотя она и не в очереди на престол, ее отец заявил, что о его детях позаботятся в финансовом отношении и что они унаследуют часть его личного состояния, которое превысит 1 миллиард долларов.

Впервые Жасмин увиделась с отцом, когда ей было 11 лет. Теперь ее часто видят вместе с Альбером на всяких публичных мероприятиях.

Жасмин Гримальди с детьми князя Альбера Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Согласно статье 10 конституции Монако, внебрачные дети не являются наследниками престола княжества. В нем указано, что его могут унаследовать только "прямые потомки" правителя Монако или его братья и сестры.

Внебрачные дети распространены среди правящей семьи Монако: каждое поколение Гримальди на протяжении 100 лет признавало ребенка, у которого не было законного рождения.

Некоторые из этих детей получили право наследования путем узаконивания или усыновления. Но не в случае Жасмин, потому что бракоразводный процесс ее матери не был завершен к моменту ее рождения.

Среди ее ролей — неуказанная в титрах роль девушки из казино в одном из эпизодов сериала "Удивительная миссис Мейзел", также она снимается в предстоящей постановке Идриса Эльбы "Ковбой Челси".

Напомним, ранее бухгалтер Клод Пальмеро рассекретил траты княжеской семьи Монако. Клод работал на княжескую семью 20 лет, прежде чем его уволили в прошлом году. И теперь его записи о тратах Шарлен и Альбера попали к журналистам.