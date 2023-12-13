Внебрачная дочь князя Монако опубликовала фото с детьми отца от Шарлен

Жасмин показала своим подписчикам любовь к своим брату и сестре, которым исполнилось по 9 лет.

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31-летняя Жасмин Грейс Гримальди, внебрачная дочь князя Монако Альбера II, трогательно поздравила младших брата и сестру, принца Жака и принцессу Габриэллу с их девятилетием, опубликовав в Instagram три снимка, на двух из которых она позирует вместе с ними.

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Бывшая любовница князя Монако сходила на тот же прием, что и сам князь Альбер с женой Шарлен

"С 9-летием моего брата Жака и мою сестру Габриэллу! Листайте, чтобы увидеть больше братской любви!" – подписала она пост.

На первом фото в карусели – официальный портрет близнецов, детей принца Альберта и княгини Шарлен,

Официальный портрет принца Жака и принцессы Габриэллы Фото: jazmingrimaldi/Instagram

На следующем снимке Жасмин позирует с принцем и принцессой, присев между ними и обняв их. Принц Жак, одетый в футболку-поло и шорты, показывает знак мира, а в другой руке держит игрушку Sonic The Hedgehog. На Габриэлле – комбинезон с цветочным принтом и сандали цвета металлик.

Жасмин с младшими братом и сестрой Фото: jazmingrimaldi/Instagram

На последнем кадре четверо детей князя Монако, среди которых – и Александр Кост-Гримальди, еще один внебрачный ребенок Альбера, запечатлены вместе.

Внебрачные дети князя Монако Жасмин и Александр с его наследниками Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Мать Жасмин – агент по недвижимости Тамара Ротоло. Жасмин признали дочерью принца Альберта в 2006 году, когда ей было почти 16 лет. Ранее он сказал, что хочет защитить ее личность, пока она не станет взрослой.

Александр, которому сейчас 20 лет, родился 24 августа 2003 года в Париже, во время тайных пятилетних отношений Альберта с матерью Александра, Николь Кост. Его происхождение было раскрыто Николь в интервью Paris Match в 2005 году, через два месяца после того, как Альберт стал князем Монако.

Ни Жасмин, ни Александр не являются наследниками престола Монако, поскольку их родители никогда не были женаты, однако отношения у брата и сестры сложились очень близкие.

Кто будет не в восторге от такой публикации Жасмин, так это княгиня Шарлен, которая не поощряет, когда старшие дети ее супруга выставляют в соцсетях снимки с ее сыном и дочерью.

Ранее Фокус писал, что Александр рассказал о своих отношениях с отцом.