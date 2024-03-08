Теперь официально: жена Владимира Остапчука показала фото брачной церемонии

Ранее Владимир Остапчук и его девушка Екатерина Полтавская не скрывали того, что между ними — близкие отношения. Но официально свое бракосочетание пара не подтверждала и соответствующие снимки в социальные сети не выкладывала.

Шоумен Владимир Остапчук женился на своей избраннице — 23-летней Екатерине Полтавской. Фотоснимки, которые касаются брачной церемонии, девушка разместила в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

На первом снимке, который опубликовала Екатерина, в кадр попали мужская и женская руки с обручальными кольцами. Это фото девушка оставила без подписи, снабдив его только улыбающимся смайликом.

Владимир Остапчук женился в третий раз

На втором фото Екатерина показала свадебный букет и записку к нему, в которой значилось "Будьте очень счастливы" Искренне поздравляю". Этому снимку девушка дала "расшифровку".

"Слухов было много, как и разных вариантов когда, где и как. Но, думаю, что можно подтвердить. Я Остапчук Екатерина. Это было спонтанно, никто не знал. Даже родители. Знакомые и друзья узнали сегодня. Свадьбу покажу, когда будет", — уточнила она.

Журналистка Екатерина Полтавская сообщила, что взяла фамилию мужа - Остапчук

О новом романе телеведущего Остапчука стало известно еще в декабре. В частности, Екатерина рассказала, что ее первый поцелуй был с Остапчуком и сообщила, что они уже познакомились с родителями друг друга. Уже в апреле 2023 года телеведущий Владимир Остапчук официально подтвердил отношения с журналисткой и блогером Екатериной Полтавской.

Ранее он уже был женат дважды. Его первой женой была Елена Войченко. Пара жила в браке 13 лет, у них двое общих детей. Елена — педагог-филолог и работает в международной компании.

Что известно о Екатерине Остапчук (Полтавской)

Екатерина Полтавская родилась 24 июня 2000 года. Получила образование журналиста. Ранее Екатерина работала project-менеджером и была SMM-менеджером в салоне красоты PIED-DE-POULE. Кроме того она — владелица салона лазерной эпиляции "Bizu, Kati". Полтавская стала третьей женой Владимира Остапчука.

Владимир и Екатерина раньше не скрывали, что у них близкие отношения Фото: vova_ostapchuk/ Instagram Владимир и Екатерина раньше не скрывали, что у них близкие отношения Фото: vova_ostapchuk/ Instagram

Напомним, в июле Владимир Остапчук рассказал о знакомстве с третьей женой. По его словам, знакомство произошло в интернете, в частности, после того, как страницу телеведущего в Instagram заблокировали.