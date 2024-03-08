Полезно для здоровья: 3 простых способа отказаться от сахара и похудеть к весне

Отказаться от сахара бывает непросто, так как он содержится в очень многих продуктах. Но намеренное ограничение сахара в своем рационе поможет вам улучшить здоровье и сбросить вес.

Сладкий завтрак, конфетка к кофе, снек из супермаркета — сахар содержится во многих продуктах. Важно внимательно читать состав и не забывать о том, что помимо добавленного, в продуктах есть натуральный сахар. Учитывая это, воспользуйтесь советами, которые помогут вам сократить количество сахара в рационе, избегая "подсластителей". Об этом пишет Fit For Fun.

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Не добавляйте сахар

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Попробуйте ограничить количество добавленного сахара в своем рационе. Например, если вы привыкли пить сладкий кофе, вместо сахара съешьте кусочек черного шоколада. Вместо того чтобы подсластить свой первый прием пищи добавлением меда или даже чистого сахара, попробуйте альтернативы. Ягоды и бананы также содержат натуральные сахара, а также важные питательные вещества, что придаст вашей утренней овсянке не только вкус, но и пользу.

Орехи содержат полезные жиры и также смогут разнообразить вкус ваших блюд, без ущерба для вашей талии. Важно только учитывать, что это калорийный продукт и не переедать.

Ароматная ложка корицы поможет скрыть горечь утреннего кофе или чай, а также будет способствовать снижению веса.

Откажитесь от соусов

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Соблазн окунуть в соус сосиску или стейк, велик, но, помимо усилителей вкуса, соусы часто содержат дополнительные подсластители. В одной столовой ложке кетчупа уже содержится 4 грамма сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам употреблять максимум 25 граммов сахара в день. Именно поэтому важно следить за количеством соусов в рационе и не переедать, помня о количестве сахара.

К счастью, есть более здоровые альтернативы в виде домашней томатной сальсы или кефирно-мятного соуса, которые настолько вкусны и сытны, что не требуют добавления сахара, вызывающего ожирение.

Делайте акцент на белке

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Считается, что белок отлично помогает контролировать зависимость от сахара, так как он медленнее переваривается, поэтому сохраняет чувство сытости дольше.

Аминокислоты триптофан и тирозин, содержащиеся в некоторых источниках белка, обеспечивают чувство сытости, поскольку они высвобождают серотонин и дофамин в мозге. А если вы чувствуете сытость, у вас снижается тяга к сладкому. В первую очередь следует сосредоточиться на бобовых, грибах или нежирном мясе. Выбирайте птицу без шкурки, говядину, нежирную свинину, чтобы удовлетворить потребность организма в белке и преодолеть сахарную зависимость.

Напомним, 7 причин отказаться от сладкого и улучшить здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что время от времени можно баловать себя сладким, но привычка к чрезмерному потреблению сахара может нанести вред вашему здоровью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.