Универсальны и притягивают взгляд: дизайнеры назвали серьги Зеленской хитом лета-2024 (фото)

Сочетать такой аксессуар можно как с романтическими и женственными летними платьями, так и с деловыми костюмами и повседневными образами для выхода в город. К тому же серьги-звенья приятно удивляют разнообразностью за счет инкрустации и исполнения в том или ином металле.

Первая леди Украины Елена Зеленская в качестве аксессуара выбрала оригинальные серьги-звенья, которые дизайнеры уже называют трендом лета-2024. Об этом пишет "Обозреватель".

Речь идет об украшении, которое жена президента Украины выбрала для Саммита первых леди и джентльменов. Тогда Елена Зеленская дополнила серьгами строгий деловой образ, состоящий из пиджака в оттенке синего и белой рубашки.

Украшение представляет собой модель овальной формы из белого металла. Серьги не инкрустированы камнями, так как за счет своей формы и так являются броским аксессуаром и притягивают к себе внимание.

Елена Зеленская показала на своем примере, как сочетать деловой стиль с броским и в то же время лаконичным аксессуаром Фото: Скриншот

Почему серьги-звенья, как у Елены Зеленской, стали трендовыми

Для этого есть несколько причин. Первая из них — универсальность украшения. Дизайнеры объясняют, что аксессуар такого типа дополнит модный лук практически в любом стиле. Серьги-звенья можно носить с платьем в романтическом стиле, деловым костюмом, повседневной одеждой для "выхода в город", а также дополнять ими "брутальные" образы и ансамбли в стиле "унисекс".

Отметим, серьги, которые продемонстрировала первая леди Украины, разнообразны. Поэтому свое любимое украшение найдет любая женщина. Серьги-звенья существуют в металлах разного цвета (золоте, белом металле и в сочетании белого с золотым). Кроме того можно выбрать как лаконичную модель без инкрустации, так и украшенную драгоценными и полудрагоценными камнями. Также в случае серьг-звеньев дизайнеры могут "играть" с формами, представляя как модели с четкой геометрией, так и серьги со скошенными гранями.

Не стоит также забывать, что такой аксессуар соответствуют модным трендам 2024, среди которых — лаконичность в сочетании с массивностью.

Важно Как правильно выбрать серьги под форму своего лица

Как выбрать серьги-звенья

Обладательницам круглого лица рекомендуется отдавать предпочтение длинным цепочкам, а квадратного – серьги-звенья с мягкими изгибами.

Для вечернего "выхода в свет" можно выбрать серьги-звенья, инкрустированные драгоценными камнями (бриллиантами) или жемчугом. А для того, чтобы дополнить деловой ансамбль или лук в повседневном стиле, дизайнеры советуют отдать предпочтение однотонным серьгам без вставок.

Напомним, несколько ранее Елена Зеленская показала, как носить деловой костюм с водолазкой. Жена президента Украины дополнила строгий образ парой тяжелых серег, заметных издалека, и закрытыми черными туфлями на каблуке.

А в начале февраля Елена Зеленская в нежном образе появилась на встрече с президентом Латвии. Для встречи с представителями латвийских властей Елена надела изысканный бежевый костюм, который состоял из популярных нынче брюк палаццо свободного кроя и классического пиджака в тон.