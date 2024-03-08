Умер Акира Торияма, автор одной из самых известных в мире манги Dragon Ball

Акира скончался еще 1 марта. Но его семья сообщила о его смерти только после похорон.

Скончался Акира Торияма — автор манги Dragon Ball и дизайнер персонажей серии Dragon Quest. Причина смерти художника стала острая субдуральная гематома. Торияма также работал над видеоиграми. Он был дизайнером персонажей серии Dragon Quest и Chrono Trigger. Об этом пишет Daily Mail.

Печальную новость о смерти создателя сообщила студия Dragon Ball. Торияма умер 1 марта от заболевания, называемого острой субдуральной гематомой. Поклонники в соцсетях начали отдавать дань уважения Торияме.

В студии заявили, что они "глубоко сожалеют" и отметили, что у Ториямы "все еще есть несколько работ в процессе создания" и им "предстоит достичь еще многих целей".Торияма работал над дизайном персонажей аниме Dragon Ball Daima, которое начнется осенью 2024-го.

Акира Торияма и его произведение

В заявлении добавлено: "Однако он оставил этому миру множество манг и произведений искусства. Мы надеемся, что уникальный мир творчества Акиры Ториямы еще долго будет восхищать поклонников".

Комикс Dragon Ball, который переводят, как "Жемчуг дракона", или "Драконий жемчуг", вышел в 1984 году и имел огромный успех благодаря дополнительным фильмам, играм и мультфильмам.

Также на студии отметили, что похороны художника были закрытыми. На них присутствовали только члены его семьи. Фанатов попросили воздержаться от посещения похорон, отправки цветов, подарков или любых других подношений.

Никакого решения относительно "памятного собрания" в память Ториямы принято не было, заявили в студии, добавив, что предоставят дополнительную информацию, когда она будет доступна.

"Мы, как всегда, глубоко благодарим вас за ваше понимание и поддержку", — резюмировали представители студии в своем заявлении.

Акира Торияма за работой

Сюжет манги Dragon Ball основан на одном из четырех классических китайских романов, "Путешествие на Запад". Главный герой произведения, Сон Гоку, учится боевым искусствам и изучает мир в поисках семи мистических предметов, которые известны как "жемчуг дракона", которые, по легенде, исполняют любое желание.

Сон Гоку также защищает своих родных, родину и друзей от всевозможных врагов, в том числе и от инопланетян Сайян.

Во франшизе, вдохновленной боевыми искусствами, также представлены популярные персонажи, такие как Пикколо, Бульма и Криллин.

Трейлер аниме Dragon Ball DAIMA

Акира Торияма родился 5 апреля 1955 года в Нагое, Япония, и начал свою карьеру, публикуя свои работы в журнале Weekly Shōnen Magazine издательства Kodansha.

Впервые мангу Dragon Ball он начал публиковать в 1978 году вместе с мангой под названием "Остров чудес", основанным на истории бывшего пилота-камикадзе времен Второй мировой войны, застрявшего в месте под названием "Остров чудес". В следующем году он выпустил продолжение под названием Wonder Island 2.

Торияма добился раннего успеха с мангой "Доктор Сламп", которую Weekly Shōnen Jump выпускал в 1980–1984 годах.

Действие "Доктора Слампа" происходит в локации под названием "Деревня пингвинов", где основное внимание уделяется женщине-роботу и ее создательнице. Манга была продана тиражом более 35 миллионов копий, и в период с 1981 по 1986 год был адаптирован в мультсериал от Toei Animation.

Напомним, ранее в Киеве прошла премьера мультфильма "Панда Кунг-Фу 4", которую посетили многие украинские селебрити со своими детьми.