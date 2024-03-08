Линдси Лохан вышла на публику с мужем (фото)

Звездная пара поженилась в 2022 году. Они воспитывают маленького сына Луая.

37-летняя американская актриса Линдси Лохан вышла на публику со своим мужем, 37-летним бизнесменом Бадером Шаммасом. Снимками звезда экрана делится в Instagram.

Сейчас молодая мама представляет свой новый фильм "Ирландское желание". Недавно она с возлюбленным посетила премьеру комедии, которая выходит на Netflix 15 марта 2024 года.

"Бесконечно благодарна за всю любовь и поддержку", — отметила Линдси.

Для выхода в свет Лохан выбрала нежное атласное платье молочного оттенка, которое дополнила пальто в тон. Она распустила свои рыжие длинные волосы и сделала легкий вечерний макияж. Актриса дополнила образ лаконичными аксессуарами и черной сумочкой.

Тем временем Бадер Шаммас предстал в черном деловом костюме, который дополнил светлой рубашкой.

Линдси Лохан

Лохан прославилась благодаря своим ролям в таких фильмах как "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Плохие девчонки". Однако слава в раннем возрасте имела и темную сторону: алкогольная и наркотическая зависимости, постоянные вечеринки, проблемы с родителями, публичные скандалы.

Многие не верили, что актриса сумеет вернуться к нормальной жизни, однако она смогла это сделать. По решению суда Линдси посещала реабилитационный центр, а в 2021 году наладилась и ее личная жизнь. Актриса сообщила о своей помолвке с финансистом Бадером Шаммасом. Через год пара поженилась, а впоследствии родился их первенец Луай. Это арабское имя, означающее "щит или защитник".

Линдси Лохан во время беременности

Напомним, ранее Линдси Лохан показала фигуру через две недели после родов. Позже звезда экрана продемонстрировала, как похудела через полгода после родов.