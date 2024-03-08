Сиенна Миллер в гламурном платье посетила благотворительное мероприятие (фото)

Актриса продемонстрировала пышную грудь в глубоком черном платье макси. Ее возлюбленный Оли Грин выбрал повседневный образ.

Новоиспеченные родители, британская актриса и фотомодель Сиенна Миллер и ее партнер, актер Оли Грин выглядели влюбленными на мероприятии по сбору средств Фонда Памелы Энн Ферз в Лондоне в четверг, 7 марта, сообщает Daily Mail.

Пара позировала для фотографий на мероприятии, которое поддерживает клинические исследования гормонального рака и проходило в казино Metropolitan Mayfair.

Для выхода 42-летняя актриса выбрала шикарный ансамбль. Сиенна продемонстрировала пышную грудь в глубоком черном платье макси на тонких бретельках, украшенных белыми жемчужными бусинами. На плечи был небрежно накинут черный тренч.

Актриса Сиенна Миллер Фото: Getty Images

Свой образ знаменитость дополнила туфлями на высоких каблуках и декорированных тонкими ремешками. На фотографиях заметно, что на запястье левой руки наклеен большой белый пластырь.

Актриса Сиенна Миллер Фото: Getty Images

Тем временем Оли Грин выбрал повседневный образ. Он был в синих джинсах и белой футболке, которые сочетал с джинсовой рубашкой на молнии и стильной темной джинсовой курткой. В руке он держал серый шарф.

Сиенна Миллер и Оли Грин Фото: Getty Images

В декабре 2023 года Сиенна появилась на обложке Vogue, впервые рассказав о своей беременности. Тогда она сообщила, что у нее будет девочка.

Сиенна откровенно поделилась, что ее беременность была "незапланированной" и призналась, что чувствует себя "более психологически подготовленной", чем со своим первенцем. Она рассказала: "Мне очень повезло. Я не обязательно пыталась забеременеть. То, что это произошло было для меня полной неожиданностью, и, что я биологически была способна на это. Например, я являюсь старшей женщиной в партнерстве с молодым человеком или беременна старше 40 лет, и это безответственный и бедный ребенок, и это такие двойные стандарты".

Ранее, 6 марта, Сиенна Миллер после рождения ребенка появилась на показе Chloе в Париже. У фотомодели было много романов. Миллер родила девочку от бойфренда Оли Грина в январе 2024 года.