Леонардо Ди Каприо тайно коллекционирует артефакты из "Звездных войн"

Оказалось, что Лео является фанатом фильмов "Звездные войны". И тайно владеет коллекцией фигурок, которая стоит целое состояние.

Леонардо Ди Каприо владеет бесценной коллекцией оригинальных игрушек из культовой кинофраншизы "Звездные войны" и тайно покупает их через Интернет. Но в свое время он отказался от роли в одной из картин. Об этом пишет The Sun.

Леонардо Ди Каприо обладает бесценной коллекцией оригинальных игрушек из "Звездных войн". Он использует псевдоним, чтобы делать ставки на редкие предметы в Интернете, если они появляются на рынке.

Лео тайно собрал огромную коллекцию фигурок, которая, как говорят, стоит целое состояние

Его одержимость "Звездными войнами" возникла после того, как ему достался редкий постер классического научно-фантастического фильма 1927 года "Метрополис", женщина-робот из которого, или "совершенный человек будущего — человеко-машина", вдохновил на создание дроида C-3PO из "Звездных войн".

Постер фильма "Метрополис" Фото: Соцсети

У 49-летнего лауреата премии "Оскар", как предполагается, хранится около 80 статуэток 1970-х и 1980-х годов.

Они все еще лежат в своих коробках и стоят целое состояние, поэтому он держит их под замком.

Источник сообщил, что Лео — большой фанат "Звездных войн".

Кадр из фильма "Звездные войны" Фото: Кадр из фильма

"Он вырос, смотря фильмы, и любит коллекционировать все, что связано с оригинальными фильмами. Поклонники специализированных сайтов были бы ошеломлены, узнав, что человек, предлагающий высокую цену за редкие предметы на аукционе, на самом деле является легендой Голливуда".

Но, несмотря на свою страсть к франшизе, в свое время Леонардо отказался от роли Энакина Скайуокера в приквелах "Звездных войн", потому что тогда "не чувствовал себя готовым к этому погружению".

Напомним, фильм "Метрополис" был снят режиссером Фрицом Лангом в 1927 году. Картина считается одним из величайших немых кинопроизведений в истории. В 2001 году "Метрополис" стал первым кинофильмом, который был внесен ЮНЕСКО в реестр программы по защите всемирного документального наследия "Память мира". Сам Фриц Ланг уехал в 1930-е гг. в Париж, а потом и в США, где работал на кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо пытался познакомиться с моделью Playboy Хиеке Конингс. Девушка назвала актера "слишком старым и странным".

Хоть Лео никогда не говорит о своей личной жизни, известно, что сейчас он встречается с моделью Витторией Черетти.