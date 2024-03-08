Что означает татуировка Евы Мендес, которую она сделала в честь Райана Гослинга (фото)

Актеры часто называют друг друга "мужем" и "женой". Многие в татуировке Евы видят подтверждение их союза.

Американская актриса Ева Мендес, которой недавно исполнилось 50 лет , опубликовала в своих Instagram Stories фотографию, на которой она протягивает руку к паре темно-бордовых бархатных туфель Larroude, держа в ладони серьги Chanel. На ее руке видна татуировка, которая имеет определенное значение, сообщает Hello Magazine.

Журналисты считают, что с помощью татуировки на запястье с надписью "де Гослинг" Мендес тонко продемонстрировала свою неизменную любовь к 43-летнему канадско-американскому актеру Райану Гослингу.

Татуировка Евы Мендес Фото: instagram.com/evamendes

Эта татуировка была замечена еще в конце 2022 года. Тогда многие увидели в ней подтверждение того факта, что они тайно связали себя узами брака после десяти лет совместной жизни.

В латиноамериканских культурах использование слова "де" или "оф" означает объединение своего имени с именем мужа. То, что можно прочитать как "де Гослинг", может означать "миссис Гослинг".

Хотя ни один из них никогда прямо не подтверждал, что состоят в официальном браке, предпочитая держать большую часть своей личной жизни в секрете, они часто называют друг друга "мужем" и "женой". После знакомства на съемках фильма 2012 года "Место под соснами" у актеров завязались романтические отношения. Позже они стали родителями двоих дочерей: девятилетней Эсмеральды и семилетней Амады.

Совсем недавно на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре Райан назвал Еву своей "женой", а свою семью — семьей своей "мечты".

Приближается 96-я церемония вручения премии "Оскар", где Райан Гослинг будет претендовать на номинацию за лучшую мужскую роль второго плана. Несложно догадаться за кого будет голосовать Ева Мендес.

Ранее, 21 декабря, Фокус писал о том, что Ева Мендес публично поддержала мужа Райана Гослинга. С момента встречи на съемочной площадке фильма "Место под соснами" в 2011 году супруги практически не появлялись на публике вместе.