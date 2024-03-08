Принцесса Евгения рассказала о малоизвестном хобби своего дедушки принца Филиппа (фото)

У принцессы Евгении была тесная связь со своим дедушкой, герцогом Эдинбургским. Она объяснила, какую важную роль он сыграл в выборе имени для ее сына.

Принцесса Евгения сдержала слезы, рассказывая о том, как познакомить сына с дедушкой незадолго до его смерти. Евгения, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, родила сына Августа Филипа Хоука всего за несколько недель до смерти герцога Эдинбургского 9 апреля 2021 года, сообщает Еxpress.

В отрывке из документального фильма BBC "Принц Филипп: Королевская семья помнит" Евгения рассказала об особых отношениях, которые у нее были со своим дедушкой. Она сказала: "Мы назвали сына Августом Филиппом, потому что дедушка был очень важным, вдохновляющим персонажем в моей жизни.

Принцесса Евгения со своим мужем и сыном Августом Филиппом Фото: Instagram/Princess Eugenie

"Я привел маленького Августа, чтобы встретиться с ним, и сказал ему, что мы назвали его в его честь. Это был такой прекрасный момент. Нам очень повезло, что мы сделали это", — поделилась Евгения.

Gринцесса Евгения со своим дедушкой принцем Филиппом и бабушкой королева Елизавета ІІ Фото: Getty Images

Евгении пришлось сделать небольшой перерыв в разговоре, поскольку она сдерживала слезы, обсуждая тесную связь, которую она имела со своим дедушкой герцогом Эдинбургским.

Внучка королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского, которая замужем за Джеком Бруксбанком, также рассказала о специальном свадебном подарке, который дедушка Филипп преподнес ей в день свадьбы в 2018 году. Он подарил ей картину с цветами ручной работы, которая, по ее словам, сейчас находится в ее лондонском доме. Она сказала: "Это было так здорово, теперь оно стоит в моем доме в Лондоне, и я так горжусь этим, понимаете?".

Принц Филипп со своими внучками принцессами Евгенией и Беатрис Фото: Getty Images

У принца Филиппа было множество хобби, известных публике, но одно из них держалось в секрете — любовь к живописи. По информации журналистов, Филипп, умерший в Виндзорском замке в возрасте 99 лет, имел талант к живописи маслом и даже рисовал свою жену, королеву Елизавету II. Королеву можно увидеть сидящей за столом с чем-то похожим на свежий хлеб и банку мармелада. Картина была частью частной коллекции герцога, но была опубликована в журнале The Royal Portrait Image and Impact в 2010 году.

Дженнифер Скотт, помощник куратора картин Королевской коллекции, сказала тогда: "Я думаю, что обычно люди не знают, что герцог Эдинбургский рисует, это довольно личное занятие. На мой взгляд, это действительно хорошая картина".

Напомним, 5 марта сообщалось, что принцесса Евгения продемонстрировала стильный весенний образ. Внучка королевы Елизаветы II показала, как носить классику — бежевое пальто. Она сделала ставку на светлые оттенки.